أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

دودودو الجباس عن رمضان صبحي: كلنا بنغلط ومرينا بوقت ضعف

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ميرنا محمود

عبر  لاعب بيراميدز دودو الجباس، عن دعمه الكامل لزميله بالفريق رمضان صبحي ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .

وكتب دودو الجباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» :

:كلنا بنغلط، وكل واحد فينا مرّ بوقت ضعف محدش كان شايفه. علشان كده لازم نفكر أكثر في دعم بعض بدل ما نزود الحمل. الوقفة وقت الشدة مش محتاجة انتماء ولا ألوان".

وتابع قائلاً:" رمضان صبحي راجل جدع وبني آدم جميل و محترم، وكل اللي يعرفه عن قرب عارف قد إيه هو طيب وخير و محبوب من كل اللي حواليه

وأضاف قائلاً:" رمضان من أهم اللعيبه اللي جت مصر في السنين اللي فاتت، واللي زي ده يستاهل من كل الناس دعم وسند في الوقت الصعب اللي بيعدي عليه ،إحنا واثقين إن القضاء المصري قضاء محترم ونزيه، وهيشوف الصورة كاملة ويتعامل مع الموضوع بكل عدل وحكمة زي ما اتعودنا دايماً".

واختتم قائلاً:"اللهم اجعل هذا البلاء له كفارة ورفعا للدرجات، وارزقه الخير في حياته ومسيرته، وفرج عنه كل هم وغم".

تصريحات محامي رمضان صبحي زهران بعد إيقافة 4سنوات

وكشف هاني زهران  محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، عن الخطوات القانونية التي سيقوم بها اللاعب بعد صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإيقافه لمدة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطي المنشطات.
وقال زهران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "إن فريق الدفاع يقوم حاليًا بدراسة العقوبة تمهيدًا للطعن على القرار في أقرب وقت، مشيرًا إلى وجود "بعض الثغرات" في ملف القضية سيتم العمل عليها، من بينها شبهة التلاعب في العينة التي خضع لها اللاعب.

وبخصوص قضية التزوير المتداولة، أكد محامي اللاعب أنه غير مطلع على أي تفاصيل تخص هذا الملف، ولا يمتلك معلومات حولها لأن القضية ليست من اختصاصه .

كما نفى "زهران" وجود أي بند في عقد اللاعب مع نادي بيراميدز يسمح بفسخ التعاقد في حالة ثبوت تعاطيه للمنشطات، موضحًا أن العقد لا يتضمن أي إشارة لذلك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت اليوم قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، وأرسلت الحكم للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التي تسلمته رسميًا صباح اليوم، تمهيدًا لإخطار اللاعب وناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، وبدء تنفيذ العقوبة فورًا وفق اللوائح الدولية

