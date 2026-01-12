كاتب صحفي: الدولة تعيد رسم خريطة التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل

قال الكاتب الصحفي محمد صبحي، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الجامعي، وهو ما انعكس في التوسع نحو إنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة، التي تم وضعها ضمن أولويات وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2026–2027.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير، محمد جوهر، أن هذه الجامعات تستهدف ربط الخريجين بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المتغيرة على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، من خلال إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة للعمل في مجالات حيوية تحتاجها الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن استراتيجية وزارة التعليم العالي تعتمد على عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة ذات خبرات متخصصة، حيث تم التعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية المتميزة في مجالات التكنولوجيا الزراعية لدعم إنشاء «جامعة الغذاء»، إلى جانب التعاون مع جامعة «درسدن» الألمانية للاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجال النقل لدعم «جامعة النقل واللوجستيات».

وأشار إلى أن جامعة النقل واللوجستيات ستضم ثلاث كليات هي الهندسة، وتكنولوجيا النقل، واقتصاديات النقل، بهدف إعداد كوادر قادرة على تصميم وتشغيل وإدارة مشروعات النقل الحديثة التي تنفذها الدولة. كما أوضح أن «جامعة الغذاء» ستضم خمس كليات تشمل الزراعة الذكية، والإنتاج الحيواني، وإدارة الموارد المائية، وتكنولوجيا العمليات الغذائية، والميكنة الزراعية.



