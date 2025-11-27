مدبولي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يحوّل بعض الخبراء المحليين إلى محافظين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، إنه يشعر بالفخر بالنجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه أصبح نموذجًا وطنيًا واضحًا للإصلاح الإداري.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن البرنامج يعكس التزام الدولة بتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أن الهدف الرئيسي منه هو تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفاعلة في التنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج شهد تحول بعض الخبراء المحليين إلى محافظين، واستعانت الدولة بخبرات دولية لتعزيز التنمية المحلية، ما ساهم في تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة تقلل معدلات البطالة وتعزز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مدبولي أن البرنامج جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائمًا أن تنمية الصعيد ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رسالة وطنية لإعادة بناء الإنسان، وتحقيق العدالة التنموية في مختلف المحافظات.

وختم رئيس الوزراء كلمته بالقول إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نموذجًا يُحتذى به على مستوى الجمهورية، ويؤكد قدرة الدولة على تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.