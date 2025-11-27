آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025

حالة من الاستقرار شهدها أشهر عيار ذهب في منتصف تعاملات صباح اليوم الخميس الموافق 27-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

عيار 21 يستقر

ومنذ بدء التعاملات سجل سعر عيار 21 الأكبر تداولا من بين المشغولات الذهبية؛ ثباتا من دون تغيير منذ تعاملات مساء أمس الأربعاء.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وفقا لآخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا والذي بلغ 5535 جنيهًا للبيع و5575 جنيهًا للشراء

سعر الذهب اليوم

واستمر استقرار سعر جرام الذهب لأكثر من 3 ساعات منذ بدء التداول داخل محلات الصاغة بدون أي تغيير علي مختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

منذ مطلع الأسبوع الجاري تذبذب سعر الذهب داخل الصاغة حيث هوى لأكثر من 35 جنيهًا إلا أنه جدد صعوده مرة أخري بنفس القيمة التي فقدها رغم تهاويه لأكثر من 500 جنيه على مدار الأسابيع القلائل الماضية.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6325 جنيهًا للبيع و 6371 جنيهًا للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5535 جنيهًا للبيع و 5575 جنيهًا للشراء

سعر عيار 18اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4744 جنيهًا للبيع و 4778 جنيهًا للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3690 جنيهًا للبيع و 3716 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.28 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4159 دولارًا للبيع و 4160 دولارًا للشراء