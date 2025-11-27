سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم 27-11-2025

يستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 27-11-2025 علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.



الدولار يستقر

وفقا لتعاملات البنوك المصرية والتي كشفت عن وصول معدل الدولار مقابل الجنيه لدرجات مستقرة دون تغيير منذ بدء تعاملات اليوم.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لآخر تداول لسعر الدولار والذي سجل نحو 47.66 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في ميد بنك

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، المصري الخليجي"

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع

الدولار في البنوك الأخري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في بنوك “ نكست، الإمارات دبي، العربي الإفريقي الدولي”.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، بيت التمويل الكويتي، HSBC، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، سايب، القاهرة"

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه اليوم نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنوك المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظي الإسلامي".