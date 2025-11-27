قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
اقتصاد

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال مستهل  تعاملات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.
 

سعر الدولار في مصر في مصر الخميس 
تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنكي (تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي ) ليسجل 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة لنحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنوك (الشركة المصرفية الدولي، قناة السويس) نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(نكست، العربي الأفريقي، مصر، المصرف العربي، الإسكندرية الأهلى المصري،  المصري الخليجي، قطر الوطني،الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي،إتش إس بي سي HSBC) لنحو 47.67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (كريدي أجريكول، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، أبوظبي الأول) لنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، البركة) نحو 47.64جنيه للشراء و 47.64  جنيه للبيع. 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري، ميد بنك) لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70جنيه للبيع. 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  الإمارات دبي الوطني  لنحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس
47.80 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس
47.61 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في الخميس  

 47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار أعلي سعر لشراء الدولار متوسط سعر الدولار الجنيه المصري الدولار

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
مزاد سيارات
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
