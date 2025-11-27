رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.



سعر الدولار في مصر في مصر الخميس

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنكي (تنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي ) ليسجل 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة لنحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنوك (الشركة المصرفية الدولي، قناة السويس) نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(نكست، العربي الأفريقي، مصر، المصرف العربي، الإسكندرية الأهلى المصري، المصري الخليجي، قطر الوطني،الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي،إتش إس بي سي HSBC) لنحو 47.67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (كريدي أجريكول، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، أبوظبي الأول) لنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، البركة) نحو 47.64جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري، ميد بنك) لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

47.80 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

47.61 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في الخميس

47.78 جنيه للبيع.