سعر الدولار في مصر الآن

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 في نحو 10 بنوك وطنية وقطاع خاص في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في بنك القاهرة:

سعر الشراء: 47.70 جنيه

سعر البيع: 47.80 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء: 47.65 جنيه

سعر البيع: 47.75 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في بنك مصر:

سعر الشراء: 47.67 جنيه

سعر البيع: 47.77 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك الأهلي:

سعر الشراء: 47.67 جنيه

سعر البيع: 47.77 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي CIB:

سعر الشراء: 47.67 جنيه

سعر البيع: 47.77 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في بنك الأهلي قطر الوطني:

سعر الشراء: 47.67 جنيه

سعر البيع: 47.77 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 47.62 جنيه

سعر البيع: 47.72 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في بنك الإمارات دبي الوطني:

سعر الشراء: 47.57 جنيه

سعر البيع: 47.67 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 47.64 جنيه

سعر البيع: 47.78 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 47.60 جنيه

سعر البيع: 47.70 جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء في مصر

47.80 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء في مصر

47.61 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر

47.71 جنيه للبيع.