اقتصاد

سعر الدولار اليوم 27-11-2025

محمد يحيي

انخفض سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري مع بدء العمل في البنوك صباح اليوم الخميس الموافق 27-11-2025 .

معدل تراجع الدولار اليوم

فقد سعر الدولار أمام الجنيه ما يقارب من 11 قرشاُ مقارنة بما كان عليه مساء أمس الأربعاء في البنوك المصرية البالغ عددها نحو 26 بنكًا حكوميًا وخاصًا.

تحركات الدولار

على مدار الأسبوع الماضي وحتي اقتراب نهاية الأسبوع الجاري، تذبذب سعر الصرف الأجنبي بين التراجع والصعود، حيث استمر نزيف العملة الأجنبية مقدار 34 قرشًأ على الأقل خلال الأسابيع الماضية

وكسر الدولار في تداولاته أمام الجنيه، جمود التراجع ليصعد مجددًا بقيمة وصلت 13 قرشًا مع بدء تداولات أول الأسبوع الجاري.

وفقا لآخر تعامل قبل ساعة داخل البنوك وصل متوسط سعر الصرف المسجل لدى الدولار أمام الجنيه نحو 47.66 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي نحو  47.66 جنيه للشراء و 47.76 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري"

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول،بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،HSBC،نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي،المصرف المتحد، ميد بنك، الإسكندرية"

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47,71 جنيه للبيع في بنكي" الأهلي الكويتي، القاهرة"

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس"

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك البنك المركزي

