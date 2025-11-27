إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق أسوان أبو سمبل

تعرض 9 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسوان /أبو سمبل البرى ، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الصداقة الجديدة ، وذلك لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

حادث

وقد انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وذلك لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية للطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.