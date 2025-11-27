مدبولي: تعميم برنامج تمكين الإدارة المحلية في مصر

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن برنامج تمكين الإدارة المحلية نجح في الوصول إلى نحو 8.3 مليون مواطن، مساهماً في تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية على مستوى المحافظات.

البرنامج أسهم في تخفيض البطالة وتحسين الخدمات في صعيد مصر

أكد مدبولي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كان له أثر ملموس على تقليل نسب البطالة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أهمية استمرارية هذه الجهود.

تعاون حكومي وشراكات متعددة لتنفيذ البرنامج

أوضح مدبولي أن نجاح تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر جاء نتيجة جهود مشتركة بين الحكومة والإدارات المحلية، والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مما يعكس نموذجاً للتعاون متعدد الأطراف.

الحكومة تخطط لتعميم البرنامج وتفعيل اللامركزية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على تعميم برنامج تمكين الإدارة المحلية وتفعيل سياسات اللامركزية في مختلف المحافظات، لضمان وصول الخدمات بكفاءة أكبر إلى المواطنين.