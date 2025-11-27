مدبولي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خفّض البطالة ورفع جودة الخدمات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أسهم بشكل ملموس في خفض معدلات البطالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن نحو 8.3 مليون مواطن استفادوا من المبادرات المختلفة التي ينفذها برنامج تمكين الإدارة المحلية منذ انطلاقه.

توفير فرص عمل جديدة

وأوضح مدبولي أن نجاح البرنامج يأتي نتيجة جهد مشترك بين الحكومة والإدارات المحلية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن التكامل بين هذه الأطراف أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من حيث توفير فرص عمل جديدة أو تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المناطق.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على تعميم برنامج تمكين الإدارة المحلية في جميع المحافظات، مع تعزيز سياسات اللامركزية التي تمثل حجر الزاوية في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن التوسع في البرنامج سيساعد على رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية المحلية، وتمكين القيادات من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين على نحو أفضل.

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج لم يقتصر على دعم العمالة فقط، بل شمل أيضًا تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتنمية المناطق الريفية والنائية، مما أسهم في رفع مستوى المعيشة للسكان وتعزيز فرص الاستثمار المحلي.

وأكد رئيس الوزراء أن تجربة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تعتبر نموذجًا يُحتذى به، وأن الحكومة ستواصل العمل على نقل هذه التجربة إلى باقي المحافظات لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من سياسات التنمية والتمكين المحلي.