انقلاب خريفي في الطقس.. انخفاض حاد ليلاً وتحذيرات من أمطار مفاجئة

تشهد مختلف محافظات الجمهورية أجواء خريفية مستقرة بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أكدته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

إنخفاض درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أنخفضت، وأصبحت الأجواء خريفية معتادة لتلك الفترة من العام، حيث أن أغلب مصادرة الكتل الهوائية التي تثر على البلاد قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

أجواء خريفية معتدلة مستقرة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا فى القاهرة الكبري تصل من 24 إلى 25 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء خريفية معتدلة بشكل كبير فى أغلب المحافظات الشمالية، أكثر حرارة فى محافظات جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

مزيد من الإنخفاضات ليلا

وتابعت أن هناك مزيد من الإنخفاض فى درجات الحرارة ليلا، خاصة فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر، لافتة إلى أن الصغري على القاهرة الكبري تصل من 15 إلى 16 درجة مئوية، و12 و13 درجة فى بعض المدن الجديدة، والأجواء تميل للبرودة فى كافة المحافظات.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، وتكون خفيفة فى أغلبها قد تكون رعدية فى حلايب وشلاتين ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم الخميس

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 – الصغرى 15

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 – الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 13

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 29 – الصغرى 16

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر على الطرق خلال ساعات الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



