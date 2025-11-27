قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية تدمر مجتمعات بأكملها بجزيرة سومطرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفل
القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور
مدبولي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خفّض البطالة ورفع جودة الخدمات
مدبولي: 8.3 مليون مواطن يستفيدون من جهود التنمية في الصعيد
في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟
تطورات غزة والعلاقات الثنائية.. لقاء رفيع بين وزير الخارجية وزعيم الأغلبية السابق في البرلمان الألماني
مجدي البدوي يضع خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية
7 سنوات من النجاح | «مدبولي»: 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية في الصعيد
قرار روسي قاسٍ بحق بولندا .. استدعاء السفير وإغلاق القنصلية في إيركوتسك
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع حتى 4ديسمبر
بعد قرار الإيقاف.. كريم الدبيس يُوجّه رسالة دعم مؤثرة لرمضان صبحي: «شدة وتزول»
توك شو

انقلاب خريفي في الطقس.. انخفاض حاد ليلاً وتحذيرات من أمطار مفاجئة

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد مختلف محافظات الجمهورية أجواء خريفية مستقرة بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أكدته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

إنخفاض درجات الحرارة 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أنخفضت، وأصبحت الأجواء خريفية معتادة لتلك الفترة من العام، حيث أن أغلب مصادرة الكتل الهوائية التي تثر على البلاد قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

أجواء خريفية معتدلة مستقرة 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا فى القاهرة الكبري تصل من 24 إلى 25 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء خريفية معتدلة بشكل كبير فى أغلب المحافظات الشمالية، أكثر حرارة فى محافظات جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

مزيد من الإنخفاضات ليلا 

وتابعت أن هناك مزيد من الإنخفاض فى درجات الحرارة ليلا، خاصة فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر، لافتة إلى أن الصغري على القاهرة الكبري تصل من 15 إلى 16 درجة مئوية، و12 و13 درجة فى بعض المدن الجديدة، والأجواء تميل للبرودة فى كافة المحافظات.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، وتكون خفيفة فى أغلبها قد تكون رعدية فى حلايب وشلاتين ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم الخميس

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 – الصغرى 15

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 – الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 24 – الصغرى 13

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 29 – الصغرى 16

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر على الطرق خلال ساعات الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


 

درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الكتل الهوائية

