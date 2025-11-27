هل هاتفك منهم.. أجهزة POCO المؤهلة لتحديث HyperOS 3؟

أكدت شركة POCO للتو الجدول الزمني لإصدار تحديث HyperOS 3. وكانت Xiaomi قد أصدرت بالفعل قائمة بهواتف Xiaomi وRedmi وبعض هواتف POCO التي ستتلقى التحديث الرئيسي لنظام التشغيل، ولكن POCO كشفت الآن عن جدول إطلاق HyperOS 3 لأجهزتها.

كشفت الشركة الصينية عن هاتفيها الذكيين الرائدين POCO F8 Pro و POCO F8 Ultra عالميًا، إلى جانب POCO Pad M1 و POCO Pad X1 . وخلال حفل الإطلاق

كشفت POCO أيضًا عن جدول إطلاق نظام التشغيل HyperOS 3 لهواتفها الذكية. وقد بدأت شاومي بالفعل في طرح واجهة المستخدم المخصصة، والقائمة على نظام التشغيل Android 16، في السوق العالمية، مع العديد من الميزات والتغييرات الجديدة.

جزيرة هايبر هي إضافة جديدة ومهمة، تعمل بشكل مشابه لجزيرة آبل الديناميكية. فهي تعرض أيضًا الإشعارات النشطة والأنشطة المباشرة الأخرى.

أجهزة POCO المؤهلة لتحديث HyperOS 3

أجهزة POCO المؤهلة لتحديث HyperOS 3



بوكو F7 ألترا

بوكو F7 برو

بوكو F7

بوكو X7 برو

POCO X7 Pro إصدار الرجل الحديدي

بوكو X7

أكتوبر إلى نوفمبر 2025

بوكو F6 برو

بوكو F6

بوكو M6+

بوكو M6

بوكو M7 برو

بوكو M7

من ديسمبر إلى مارس 2026

بوكو F5 برو

بوكو F5

بوكو F5 X6

بوكو M7 برو

بوكو C85

بوكو باد

بوكو باد X1

بوكو باد M1