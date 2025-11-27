هل هاتفك منهم.. أجهزة POCO المؤهلة لتحديث HyperOS 3؟

أكدت شركة POCO للتو الجدول الزمني لإصدار تحديث HyperOS 3. وكانت Xiaomi قد أصدرت بالفعل قائمة بهواتف Xiaomi وRedmi وبعض هواتف POCO التي ستتلقى التحديث الرئيسي لنظام التشغيل، ولكن POCO كشفت الآن عن جدول إطلاق HyperOS 3 لأجهزتها.
كشفت الشركة الصينية عن هاتفيها الذكيين الرائدين POCO F8 Pro و POCO F8 Ultra عالميًا، إلى جانب POCO Pad M1 و POCO Pad X1 . وخلال حفل الإطلاق
كشفت POCO أيضًا عن جدول إطلاق نظام التشغيل HyperOS 3 لهواتفها الذكية. وقد بدأت شاومي بالفعل في طرح واجهة المستخدم المخصصة، والقائمة على نظام التشغيل Android 16، في السوق العالمية، مع العديد من الميزات والتغييرات الجديدة.
جزيرة هايبر هي إضافة جديدة ومهمة، تعمل بشكل مشابه لجزيرة آبل الديناميكية. فهي تعرض أيضًا الإشعارات النشطة والأنشطة المباشرة الأخرى.
أجهزة POCO المؤهلة لتحديث HyperOS 3
بوكو F7 ألترا
بوكو F7 برو
بوكو F7
بوكو X7 برو
POCO X7 Pro إصدار الرجل الحديدي
بوكو X7
أكتوبر إلى نوفمبر 2025
بوكو F6 برو
بوكو F6
بوكو M6+
بوكو M6
بوكو M7 برو
بوكو M7
من ديسمبر إلى مارس 2026
بوكو F5 برو
بوكو F5
بوكو F5 X6
بوكو M7 برو
بوكو C85
بوكو باد
بوكو باد X1
بوكو باد M1