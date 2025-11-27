محافظ كفر الشيخ: تطوير محيط كنيسة السيدة العذراء يعكس حرص الدولة على إحياء التراث

قال الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال مشروع تطوير محيط كنيسة السيدة العذراء تشمل تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المؤدية إلى الكنيسة، وإنشاء ممشى سياحي مزود بقواعد للراحة ولوحات إرشادية وخرائط تفاعلية بثلاث لغات، بالإضافة إلى تزويد المنطقة بمرافق خدمية متكاملة لتسهيل حركة الزوار والسائحين.



وأوضح المحافظ في بيان اليوم الخميس أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتراث الديني المصري وإحياء مسار العائلة المقدسة كأحد أهم المسارات الروحية في العالم.



وأشار إلى أن كنيسة السيدة العذراء بسخا تعد إحدى المحطات المقدسة في رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وتحمل قيمة دينية وتاريخية فريدة على المستويين المحلي والعالمي.



وأضاف أن الكنيسة تحتوي على مقتنيات دينية نادرة أبرزها الحجر المقدس الذي يحمل أثر قدم السيد المسيح، بالإضافة إلى مخطوطات جلدية وأيقونات فنية تعود للقرون الأولى للميلاد، وقطع أثرية نادرة توثق تاريخ الكنيسة، مما يجعلها مقصدًا للزوار من داخل مصر وخارجها، ومصدرًا للفخر لأبناء كفر الشيخ.