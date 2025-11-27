قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات هامة للحفاظ على النظام الكهربائي بالسيارات؟

إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات
إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات
إبراهيم القادري

للحفاظ على النظام الكهربائي في السيارات يجب عليك إجراء الصيانة الدورية، واتباع عادات قيادة صحية، والالتزام بقواعد السلامة عند التعامل مع الكهرباء.

إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات

ومن ضمن تلك الإرشادات الهامة، فحص البطارية بانتظام وتجنب شحنها بشكل مفرط، والتأكد من أن جميع المكونات الكهربائية مثل المصابيح تعمل بشكل سليم، واستخدام أدوات معزولة والعمل بأمان. 

- إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات  :

إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات

فحص البطارية

قم بفحص دوري للبطارية، خاصة في السيارات الكهربائية، من خلال فني مؤهل للتأكد من صحتها.

تغيير الزيت

اتبع جداول تغيير الزيت الموصى بها للحفاظ على تزييت المحرك ومنع الاحتكاك الزائد.

فحص المكونات الأخرى

إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات

تحقق من مستويات السوائل الأخرى ، واستبدل شفرات المساحات عند الحاجة، وتأكد من أن جميع الأضواء تعمل بشكل صحيح. 

تجنب الحرارة الزائدة

قلل من تعريض البطارية لدرجات الحرارة المرتفعة جدًا.

تجنب الشحن السريع المتكرر

إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات

استخدم الشحن العادي أو المنزلي قدر الإمكان، حيث أن الشحن السريع المتكرر يمكن أن يضعف البطارية بمرور الوقت.

لا تترك البطارية فارغة لفترات طويلة

حاول الحفاظ على مستوى شحن يتراوح بين 40 % حتي 60 % وإذا لم تكن تستخدم السيارة لفترة طويلة، من الأفضل شحن البطارية بنسبة 80 % بدلا من 100 % في الاستخدام اليومي للحفاظ عليها.

القيادة السلسة

إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات

تجنب التسارع والفرملة العنيفة، خاصة في السيارات الكهربائية، لتقليل استهلاك الطاقة .

تحقق من ضغط الإطارات

حافظ على ضغط الهواء الصحيح في الإطارات، حيث أن الإطارات ذات الضغط المنخفض تزيد من مقاومة الدوران وبالتالي تستهلك طاقة إضافية.

فصل البطارية

إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات

افصل دائمًا القطب السالب (-) من البطارية قبل العمل على أي جزء من النظام الكهربائي.

تجنب الإكسسوارات المعدنية

لا ترتدي خواتم أو أساور معدنية عند العمل على كهرباء السيارة.

استخدام أدوات معزولة

استخدم الأدوات ذات المقابض المعزولة لتجنب الصعقات الكهربائية.

لا تخلط الأقطاب

إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات

انتبه جيدًا لتجنب خلط الأقطاب الموجبة والسالبة.

استشر الخبراء

لا تتعامل مع الأنظمة الكهربائية للسيارات الهجينة أو الكهربائية إلا إذا كنت مدرب ومؤهل. 

النظام الكهربائي الصيانة الدورية عادات قيادة صحية قواعد السلامة النظام الكهربائي بالسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حريق مدمر في هونغ كونغ.. أبنية تتفحم والقتلى بالعشرات

صورة أرشيفية

الجيش السوداني يشن هجمات مضادة ويحاصر الدعم السريع

صورة أرشيفية

مصر تواصل إرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى غزة في اليوم الـ 48 لوقف إطلاق النار

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد