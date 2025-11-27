إرشادات هامة للحفاظ على النظام الكهربائي بالسيارات؟

للحفاظ على النظام الكهربائي في السيارات يجب عليك إجراء الصيانة الدورية، واتباع عادات قيادة صحية، والالتزام بقواعد السلامة عند التعامل مع الكهرباء.

إرشادات هامة للحفاظ علي النظام الكهربائي بالسيارات

ومن ضمن تلك الإرشادات الهامة، فحص البطارية بانتظام وتجنب شحنها بشكل مفرط، والتأكد من أن جميع المكونات الكهربائية مثل المصابيح تعمل بشكل سليم، واستخدام أدوات معزولة والعمل بأمان.

فحص البطارية

قم بفحص دوري للبطارية، خاصة في السيارات الكهربائية، من خلال فني مؤهل للتأكد من صحتها.

تغيير الزيت

اتبع جداول تغيير الزيت الموصى بها للحفاظ على تزييت المحرك ومنع الاحتكاك الزائد.

فحص المكونات الأخرى

تحقق من مستويات السوائل الأخرى ، واستبدل شفرات المساحات عند الحاجة، وتأكد من أن جميع الأضواء تعمل بشكل صحيح.

تجنب الحرارة الزائدة

قلل من تعريض البطارية لدرجات الحرارة المرتفعة جدًا.

تجنب الشحن السريع المتكرر

استخدم الشحن العادي أو المنزلي قدر الإمكان، حيث أن الشحن السريع المتكرر يمكن أن يضعف البطارية بمرور الوقت.

لا تترك البطارية فارغة لفترات طويلة

حاول الحفاظ على مستوى شحن يتراوح بين 40 % حتي 60 % وإذا لم تكن تستخدم السيارة لفترة طويلة، من الأفضل شحن البطارية بنسبة 80 % بدلا من 100 % في الاستخدام اليومي للحفاظ عليها.

القيادة السلسة

تجنب التسارع والفرملة العنيفة، خاصة في السيارات الكهربائية، لتقليل استهلاك الطاقة .

تحقق من ضغط الإطارات

حافظ على ضغط الهواء الصحيح في الإطارات، حيث أن الإطارات ذات الضغط المنخفض تزيد من مقاومة الدوران وبالتالي تستهلك طاقة إضافية.

فصل البطارية

افصل دائمًا القطب السالب (-) من البطارية قبل العمل على أي جزء من النظام الكهربائي.

تجنب الإكسسوارات المعدنية

لا ترتدي خواتم أو أساور معدنية عند العمل على كهرباء السيارة.

استخدام أدوات معزولة

استخدم الأدوات ذات المقابض المعزولة لتجنب الصعقات الكهربائية.

لا تخلط الأقطاب

انتبه جيدًا لتجنب خلط الأقطاب الموجبة والسالبة.

استشر الخبراء

لا تتعامل مع الأنظمة الكهربائية للسيارات الهجينة أو الكهربائية إلا إذا كنت مدرب ومؤهل.