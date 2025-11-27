منها تاليانت واكسنت RB ..سيارات جديدة 2026 في مصر

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: نيسان سنترا ، وهيونداي اكسنت RB، وشيرى اريزو 5 ، وشيفروليه أوبترا ، ورينو تاليانت .

نيسان سنترا موديل 2026

تحصل سيارة نيسان سنترا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 118 حصان، وبها خزان وقود سعه 52 لتر، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعه 43 لتر، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها قوة 125 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 779 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 809 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 850 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تنتج سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوة 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 735 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها قوة 98 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 724 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 749 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1000 سي سي، وبها قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .