رينو فلوانس أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

رينو فلوانس موديل 2012

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو فلوانس موديل 2012، وتنتمي فلوانس لفئة السيارات السيدان .

مواصفات رينو فلوانس موديل 2012 الخارجية

رينو فلوانس موديل 2012

تمتلك سيارة رينو فلوانس موديل 2012 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية صغيرة، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة رينو أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها 4 جرائد تم تثبيتها أسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك رينو فلوانس موديل 2012

رينو فلوانس موديل 2012

تستمد سيارة رينو فلوانس موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو فلوانس موديل 2012 الداخلية

رينو فلوانس موديل 2012

تحتوي مقصورة سيارة رينو فلوانس موديل 2012 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر رينو فلوانس موديل 2012

تباع سيارة رينو فلوانس موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو فلوانس موديل 2012

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب اصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .