تختار ايه .. اكسييد LX ام شانجان سي-اس-35-بلس 2026

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكسييد LX و شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ اكسييد LX موديل 2026

 اكسييد LX موديل 2026

زودت سيارة اكسييد LX موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ووسائد نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكسييد LX موديل 2026

 اكسييد LX موديل 2026

تستمد سيارة اكسييد LX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وقوة 184 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد LX موديل 2026

 اكسييد LX موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026

شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026

تحتوي سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات اماميه .

محرك شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026

شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026

تحصل سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، تيربو، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، وقوة 160 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026

شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

