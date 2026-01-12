الأنبا ميخائيل يصلي القداس الشهري لمرتلي إيبارشية حلوان والمعصرة

ترأس اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمطرانية بحلوان، وذلك في إطار اللقاء الأبوي الشهري الذي يجمع نيافته بمرتلي كنائس الإيبارشية.

وشهد القداس حضور عدد كبير من مرتلي الكنائس، حيث اتسمت الصلوات بالخشوع والتركيز الروحي، في جو كنسي يعكس روح الشركة والمحبة بين الرعية وراعي الإيبارشية، ويؤكد على أهمية دور الترتيل في الحياة الليتورجية والخدمية للكنيسة.

وعقب القداس، ألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة روحية، تحدث خلالها عن رسالة المرتل داخل الكنيسة، مؤكدًا أن الترتيل ليس مجرد أداء صوتي، بل خدمة روحية تهدف إلى رفع قلوب المؤمنين نحو الله، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالروح الكنسية والألحان الصحيحة والحياة الروحية المستقيمة.

كما تضمن اللقاء مناقشة عدد من الأمور التنظيمية والخدمية الخاصة بخدمة الترتيل في الإيبارشية، حيث استمع نيافته إلى آراء ومقترحات المرتلين، مشددًا على أهمية التواصل المستمر والعمل بروح الفريق الواحد، بما يخدم الكنيسة ويبني النفوس.