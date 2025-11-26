لماذا تزداد آلام المفاصل بعد سن الأربعين؟.. 7 أسباب خفية لا ينتبه لها أحد

آلام المفاصل مشكلة شائعة لدى الكثير من السيدات بعد سن الأربعين، وقد تتحول إلى صداع يومي يعطّل الحركة والراحة والنوم.

المشكلة أن معظم النساء يعتقدن أن الألم طبيعي مع العمر، بينما الحقيقة أن هناك أسبابًا خفية يمكن السيطرة عليها بسهولة إذا عرفناها مبكرًا.

في هذا المقال نكشف أهم الأسباب التي تجعل آلام المفاصل تزيد بعد الأربعين، وكيف يمكن تخفيفها دون أدوية في كثير من الأحيان، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. انخفاض هرمون الإستروجين… السبب الأكبر خلف الألم

بعد سن الأربعين يبدأ مستوى هرمون الإستروجين في الانخفاض، وهذا الهبوط يؤثر مباشرة على ليونة المفاصل والغضاريف.



الإستروجين يحافظ على ترطيب المفصل ومنع الاحتكاك، وعندما يقل يبدأ الألم في الظهور خاصة في الركبتين والكتفين.

علاماته

تيبّس عند الاستيقاظ.

ألم عند صعود السلم.

سماع طقطقة في المفاصل.

2. الوزن الزائد والضغط المستمر على الركب

كل كيلوغرام زائد يضيف ضغطًا مضاعفًا على مفاصل الركبة، ومع مرور الوقت يتآكل الغضروف ويحدث الألم.



حتى زيادة بسيطة في الوزن يمكن أن تسبب ألمًا مزمنًا خاصة لدى النساء قليلتي الحركة.

الحل السريع

خفض الوزن بنسبة 5% فقط يقلل الألم بنسبة كبيرة.

3. الجلوس لفترات طويلة… عدو المفاصل الأول

الجلوس لساعات أمام الهاتف أو الكمبيوتر يجعل المفاصل في وضعية ثابتة، مما يقلل تدفق الدم إليها ويزيد التيبس.

هذه العادة تؤدي مع الوقت إلى ضعف في العضلات المحيطة بالمفصل.

نصيحة:

الوقوف والتحرك لمدة دقيقتين كل ساعة.

4. ضعف فيتامين د والكالسيوم

فيتامين د مسؤول عن امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

عندما ينخفض مستواه، تصبح العظام أضعف والمفاصل أكثر حساسية للألم.

الكثير من النساء يجهلن أن آلام المفاصل قد تكون مؤشرًا مباشرًا لنقص فيتامين د.

علاماته:

ألم في العضلات مع المفاصل.

إرهاق سريع.

تقلصات الساقين.

5. قلة شرب الماء وتأثيرها على الغضاريف

الغضاريف عبارة عن أنسجة تحتاج للسوائل للحركة بسلاسة، وعند قلة شرب الماء تصبح جافة، فيزداد الألم.



الجفاف واحد من أكثر أسباب تيبس المفاصل انتشارًا دون أن ينتبه الناس إليه.

الحل:

شرب 8 أكواب ماء يوميًا، وزيادتها وقت الحر.

6. الأحذية غير المريحة وخاصة الكعب العالي

ارتداء أحذية غير مريحة يسبب خللًا في توزيع الوزن على القدم، ما يؤدي إلى ألم في الكاحل والركبة والظهر.

الكعب العالي يضغط على المفصل بصورة مباشرة ويزيد من الالتهاب.

بدائل:

أحذية مريحة، نعل طبي، والمشي حافيًا داخل المنزل لدقائق يوميًا.

7. نقص الحركة والرياضة المناسبة

المفاصل تحتاج للحركة حتى تقوى، وعدم ممارسة الرياضة يؤدي لضعف العضلات ويزيد الضغط على المفاصل.

المفاجأة أن الرياضات العنيفة قد تزيد الألم، بينما التمارين الخفيفة هي الأفضل.

أفضل الرياضات:

المشي.

اليوجا.

السباحة.

تمارين الإطالة.

كيف تخففين آلام المفاصل بشكل طبيعي؟

تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل وزيت الزيتون.

استخدام كمادات دافئة لتقليل التيبس.

فقدان الوزن تدريجيًا.

تدليك المفاصل بزيوت طبيعية كزيت النعناع أو زيت الكافور.

تحسين النوم لأنه يساعد على شفاء الأنسجة.