صوت أجش.. سلالتين جديدتين من كورونا| تعرف عليهما

تتزايد مخاوف الأفراد خلال فصل الخريف خصوصا مع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، إذ يترقب كثيرون معرفة طبيعة تلك المتحورات ومدى خطورتها، بينما يسعى المختصون إلى طمأنة الجمهور بأن الوضع لا يدعو للقلق رغم سرعة انتشار العدوى.

ويتزامن ذلك مع حرص الهيئات الصحية حول العالم على تقديم إرشادات واضحة تساعد الأفراد على الحفاظ على صحتهم وتقليل فرص انتقال المرض، خصوصًا مع ارتفاع معدلات الإصابات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

السلالات الجديدة لفيروس كورونا وانتشارها عالميًا

تشير تقارير هيئة الإذاعة البريطانية إلى أنّ السلالتين XFG المعروفة باسم ستراتوس، وNB.1.8.1 التي يُطلق عليها نيمبوس، أصبحتا الأكثر انتشارًا عالميًا خلال هذا الموسم ورغم ما طرأ عليهما من تغيرات جينيّة.

ويؤكد الخبراء أنّ تأثيرهما الصحي لا يبدو أشدّ من المتغيرات السابقة غير أنّ هذه التغيرات قد تزيد من احتمالات انتقال العدوى بين الأفراد.

الأعراض الشائعة للمتحورات الحديثة

تتطور الفيروسات بطبيعتها مع مرور الزمن، ولذلك تظهر بينها متغيرات تحمل خصائص مختلفة.

زتشير تقارير عدة إلى أنّ المصابين بالسلالات الحالية قد يشعرون بأعراض مميزة أبرزها التهاب الحلق الشديد المصحوب بصوت أجش يشبه تأثير "شفرة الحلاقة" ولا يزال الفيروس قادرًا على التسبب بصداع وسعال وإرهاق وسيلان الأنف أو انسداده، مما يجعل تمييزه عن نزلات البرد والأنفلونزا أمرًا صعبًا في كثير من الحالات.

إرشادات التعامل عند الاشتباه بالإصابة

إذا شعر الشخص بأعراض قد تشير إلى كورونا فيُستحسن تجنب الاختلاط بالفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال وينصح بالبقاء في المنزل قدر الإمكان، وفي حال الاضطرار للخروج يجب ارتداء الكمامة والحرص على غسل اليدين بانتظام والتعامل مع المناديل الورقية بطريقة آمنة للحد من انتشار العدوى.

نصائح للعناية بالجسم أثناء التهاب الحلق

وفقًا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإنّ شرب كميّات كافية من السوائل وتناول ملعقة صغيرة من العسل يساعدان على تخفيف التهاب الحلق وتسكين الشعور بالألم كما تُعد الراحة جزءًا أساسيًا من التعافي.

فعالية اللقاحات أمام المتحورات الجديدة

ويؤكد الدكتور أليكس ألين، استشاري علم الأوبئة، أنّ المعلومات المتوفرة حتى الآن لا تشير إلى أنّ المتحورات الحالية تسبب مرضًا أكثر شدة كما لا توجد دلائل على تراجع فعالية اللقاحات المستخدمة ضدها ورغم ذلك تبقى احتمالات الإصابة قائمة حتى بعد العدوى أو التطعيم، وغالبًا ما تكون حالات إعادة الإصابة خفيفة لكنها قد تنقل العدوى للآخرين.

الوقاية العامة من كورونا

وتشمل خطوات الوقاية الأساسية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشرين ثانية أو استخدام معقم يحتوي على ستين بالمئة من الكحول عند غياب الماء كما يُستحسن تجنب لمس الوجه قبل تنظيف اليدين والابتعاد عن المصابين قدر الإمكان مع الحرص على تهوية الأماكن المغلقة وارتداء الكمامة عند التواجد في أماكن مزدحمة أو في حال ظهور أعراض تنفسية.

أهمية التطعيم في الحد من المضاعفات

يبقى التطعيم الوسيلة الأهم لتقليل فرص الإصابة الشديدة بالفيروس ويُنصح بالالتزام بالجرعات المقررة خاصة لكبار السن ومرضى السكر والقلب والربو لما لهم من قابلية أعلى للتأثر بمضاعفات المرض.

نظافة المنزل والحفاظ على بيئة آمنة

تساعد نظافة المنزل على الحد من انتقال العدوى، وذلك عبر تعقيم الأسطح التي يكثر لمسها كالمقابض والهواتف والطاولات إضافة إلى غسل الملابس والمفارش بالماء الساخن متى أمكن ذلك لضمان قتل الميكروبات.

تعزيز المناعة بطرق طبيعية

يسهم النوم الكافي لسبع أو ثمانى ساعات يوميًا في تقوية المناعة كما تُعد الأطعمة الغنية بفيتامين C وD والزنك عنصرًا مهمًا في دعم الجسم، ويُستحسن ممارسة نشاط بدني معتدل لمدة عشرين دقيقة يوميًا لضمان رفع كفاءة الجهاز المناعي وتهيئته لمقاومة الأمراض.