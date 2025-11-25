مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. هل سينضم بابلو صباغ للأهلي؟

تزايدت في الآونة الأخيرة الأنباء التي تشير إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المهاجم الكولومبي بابلو صباغ لاعب سوون الكوري الجنوبي، وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية وحرص جماهير القلعة الحمراء على متابعة كل ما يتعلق بملف التدعيم الهجومي.

نفي وجود مفاوضات رسمية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي لم يفتح أي حوار مع بابلو صباغ ولم يضعه ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الفريق خلال شهر يناير القادم، مؤكدا أن ما نشرته الصحافة الكولومبية مجرد اجتهادات من وكلاء لاعبين، وأن الاهتمام الحالي يتجه نحو الإيفواري إبراهيم دياباتي والمغربي زكريا الدهشوري.

تقارير كولومبية تربط اللاعب بالأهلي

والجدير بالذكر أن عدة صحف كولومبية تحدثت عن اقتراب الأهلي من ضم بابلو صباغ مستندة إلى قرب انتهاء تعاقده مع نادي سوون الكوري، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله إلى الدوري المصري.

تصريحات الصحفي سيباستيان بيجارانو

أكّد الصحفي الكولومبي سيباستيان بيجارانو عبر منصة إكس أن بابلو صباغ الكولومبي السوري الأصل يعد من المرشحين بقوة للانضمام إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين باتت قريبة وفق ما ذكره، رغم غياب أي إعلان رسمي من الجانب المصري.

الوضع التعاقدي للاعب مع ناديه

تشير التقارير إلى أن عقد بابلو صباغ مع نادي سوون الكوري شارف على الانتهاء، وأن ملكية عقده الأصلية تعود إلى نادي سي دي لا إيكويداد الكولومبي المعروف باسم إنترناسيونال دي بوجوتا، مما يمنحه حرية واسعة في اختيار وجهته المقبلة.

الأرقام التهديفية لبابلو صباغ

قدّم بابلو صباغ مستوى لافتًا خلال فترة إعارته إلى نادي سوون، إذ نجح في تسجيل 17 هدفًا وصناعة هدفين في 33 مباراة، وهو ما وضعه تحت أنظار عدد من الأندية التي تبحث عن مهاجم قادر على صناعة الفارق.

إصابة محمد الشناوي بالعضلة الضامة

وفي سياق منفصل كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن الأشعة أثبتت إصابة قائد الأهلي محمد الشناوي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إصابة أحمد عبد القادر بالعضلة الخلفية

كما أظهرت الفحوصات الطبية أن أحمد عبد القادر تعرض لتمزق جزئي في العضلة الخلفية، ما يستدعي برنامجًا تأهيليًا محددًا لضمان تعافيه الكامل قبل العودة للمباريات.

إصابة محمد شكري بشد في السمانة

وبينت الأشعة أن محمد شكري يعاني من شد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة، وهي إصابة أقل حدة لكنها تحتاج إلى برنامج تأهيلي قصير قبل استعادة جاهزيته.