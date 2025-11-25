قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. هل سينضم بابلو صباغ للأهلي؟

ولاء خنيزي

تزايدت في الآونة الأخيرة الأنباء التي تشير إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المهاجم الكولومبي بابلو صباغ لاعب سوون الكوري الجنوبي، وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية وحرص جماهير القلعة الحمراء على متابعة كل ما يتعلق بملف التدعيم الهجومي.

نفي وجود مفاوضات رسمية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي لم يفتح أي حوار مع بابلو صباغ ولم يضعه ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الفريق خلال شهر يناير القادم، مؤكدا أن ما نشرته الصحافة الكولومبية مجرد اجتهادات من وكلاء لاعبين، وأن الاهتمام الحالي يتجه نحو الإيفواري إبراهيم دياباتي والمغربي زكريا الدهشوري.

تقارير كولومبية تربط اللاعب بالأهلي

والجدير بالذكر أن عدة صحف كولومبية تحدثت عن اقتراب الأهلي من ضم بابلو صباغ مستندة إلى قرب انتهاء تعاقده مع نادي سوون الكوري، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله إلى الدوري المصري.

تصريحات الصحفي سيباستيان بيجارانو

أكّد الصحفي الكولومبي سيباستيان بيجارانو عبر منصة إكس أن بابلو صباغ الكولومبي السوري الأصل يعد من المرشحين بقوة للانضمام إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين باتت قريبة وفق ما ذكره، رغم غياب أي إعلان رسمي من الجانب المصري.

الوضع التعاقدي للاعب مع ناديه

تشير التقارير إلى أن عقد بابلو صباغ مع نادي سوون الكوري شارف على الانتهاء، وأن ملكية عقده الأصلية تعود إلى نادي سي دي لا إيكويداد الكولومبي المعروف باسم إنترناسيونال دي بوجوتا، مما يمنحه حرية واسعة في اختيار وجهته المقبلة.

الأرقام التهديفية لبابلو صباغ

قدّم بابلو صباغ مستوى لافتًا خلال فترة إعارته إلى نادي سوون، إذ نجح في تسجيل 17 هدفًا وصناعة هدفين في 33 مباراة، وهو ما وضعه تحت أنظار عدد من الأندية التي تبحث عن مهاجم قادر على صناعة الفارق.

إصابة محمد الشناوي بالعضلة الضامة

وفي سياق منفصل كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن الأشعة أثبتت إصابة قائد الأهلي محمد الشناوي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

إصابة أحمد عبد القادر بالعضلة الخلفية

كما أظهرت الفحوصات الطبية أن أحمد عبد القادر تعرض لتمزق جزئي في العضلة الخلفية، ما يستدعي برنامجًا تأهيليًا محددًا لضمان تعافيه الكامل قبل العودة للمباريات.

إصابة محمد شكري بشد في السمانة

وبينت الأشعة أن محمد شكري يعاني من شد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة، وهي إصابة أقل حدة لكنها تحتاج إلى برنامج تأهيلي قصير قبل استعادة جاهزيته.

الأهلي النادي الأهلي بابلو صباغ لاعب سوون الكوري الجنوبي الانتقالات الشتوية

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

الكاتب الصحفي جمال حسين

جمال حسين: منافسة مشتعلة في دوائر المنوفية والشرقية والدقهلية خلال انتخابات النواب 2025

أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد

انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

أيمن عبد المجيد

أيمن عبد المجيد: المال السياسي سبب المخالفات في انتخابات مجلس النواب

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

