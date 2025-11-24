كيف للمعادن أن تخلق تنافسًا قويًا بين أمريكا والصين؟

تشكل المعادن الأرضية النادرة محورًا أساسيًا في التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين نظرًا لدورها الحيوي في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاقتصاد العالمي وتوجهاته، وتبرز أهمية هذه المعادن في ظل الحرب التجارية الدائرة بين البلدين حيث أصبحت ورقة ضغط استراتيجية تستخدمها بكين في مواجهة واشنطن مما دفع الإدارة الأمريكية إلى السعي نحو اتفاق يضمن تدفق تلك المواد الحيوية دون قيود ثقيلة.

خلفية النزاع بين الولايات المتحدة والصين

رغم الجولات المتعددة من المحادثات بين المفاوضين الأمريكيين ونظرائهم الصينيين خلال الأشهر الماضية إلا أن الصين استمرت في التأخر عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتحرير المعادن الأرضية النادرة ولم تتحقق الوعود الخاصة بتسريع تراخيص الشركات الأمريكية للوصول إلى تلك المعادن الحيوية، بل شددت بكين في وقت سابق قيودها عبر توسيع قائمة المواد الخاضعة للرقابة، غير أن الصين وافقت مؤخرًا على التراجع عن بعض القواعد المستحدثة بينما بقيت القيود الأساسية المفروضة منذ أبريل قائمة.

ما هي العناصر الأرضية النادرة

تتكون العناصر الأرضية النادرة من سبعة عشر عنصرًا في الجدول الدوري تشمل السكانديوم والإتريوم وسلسلة اللانثانيدات ورغم تسميتها الشائعة بأنها نادرة إلا أنها موجودة بوفرة في قشرة الأرض مقارنة بالذهب غير أن صعوبة استخراجها وارتفاع تكلفة معالجتها وتأثيراتها البيئية تجعلها أكثر تعقيدًا من غيرها.

استخدامات العناصر الأرضية النادرة

تتواجد هذه العناصر في كثير من التقنيات التي يعتمد عليها الإنسان يوميًا إذ تدخل في صناعة الهواتف الذكية وتوربينات الرياح ومصابيح LED وشاشات التلفزيون المسطحة كما تُعد عناصر أساسية في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتستخدم كذلك في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وبعض علاجات الأورام ويعتمد الجيش الأمريكي على عدد منها في تصنيع مقاتلات F-35 والغواصات والأقمار الصناعية والصواريخ وأنظمة الليزر وفقًا لتقارير بحثية حديثة.

مصادر المعادن الأرضية النادرة عالميًا

تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصين تنتج نحو ٦١٪ من المعادن الأرضية النادرة الخام وتسيطر على ما يقرب من ٩٢٪ من عمليات معالجتها على مستوى العالم، وتنقسم تلك المعادن إلى نوعين هما الثقيلة والخفيفة، وتُعد المعادن الثقيلة أكثر ندرة وتعقيدًا ولا تمتلك الولايات المتحدة حتى الآن القدرة الفنية الكافية لفصلها بعد استخراجها، كما لا يوجد داخل الأراضي الأمريكية سوى منجم واحد عامل يقع في ولاية كاليفورنيا.

أهمية المعادن الأرضية النادرة في الحرب التجارية

أصبحت المعادن الأرضية النادرة ورقة تفاوضية تستخدمها الصين للضغط على الولايات المتحدة ضمن سياق الحرب التجارية وكان تشديد بكين لقيودها الأخيرة محورًا رئيسيًا خلال اجتماع الرئيسين (شي وترامب) ضمن فعاليات قمة أبيك، وقد أضافت الصين خمسة عناصر جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة اشتملت على الهولميوم والإربيوم والثوليوم واليوروبيوم والإيتربيوم، بالإضافة إلى بعض المغناطيسات والمواد المرتبطة بها، مما رفع عدد العناصر المحظور تصديرها إلى اثني عشر عنصرًا كما فرضت شروطًا للحصول على تراخيص لتصدير تقنيات تصنيع تلك المعادن إلى خارج البلاد.