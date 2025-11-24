قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كيف للمعادن أن تخلق تنافسًا قويًا بين أمريكا والصين؟

كيف للمعادن أن تخلق تنافسًا قويًا بين أمريكا والصين؟
كيف للمعادن أن تخلق تنافسًا قويًا بين أمريكا والصين؟
ولاء خنيزي

 تشكل المعادن الأرضية النادرة محورًا أساسيًا في التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين نظرًا لدورها الحيوي في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاقتصاد العالمي وتوجهاته، وتبرز أهمية هذه المعادن في ظل الحرب التجارية الدائرة بين البلدين حيث أصبحت ورقة ضغط استراتيجية تستخدمها بكين في مواجهة واشنطن مما دفع الإدارة الأمريكية إلى السعي نحو اتفاق يضمن تدفق تلك المواد الحيوية دون قيود ثقيلة.

خلفية النزاع بين الولايات المتحدة والصين

رغم الجولات المتعددة من المحادثات بين المفاوضين الأمريكيين ونظرائهم الصينيين خلال الأشهر الماضية إلا أن الصين استمرت في التأخر عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتحرير المعادن الأرضية النادرة ولم تتحقق الوعود الخاصة بتسريع تراخيص الشركات الأمريكية للوصول إلى تلك المعادن الحيوية، بل شددت بكين في وقت سابق قيودها عبر توسيع قائمة المواد الخاضعة للرقابة، غير أن الصين وافقت مؤخرًا على التراجع عن بعض القواعد المستحدثة بينما بقيت القيود الأساسية المفروضة منذ أبريل قائمة.

ما هي العناصر الأرضية النادرة

تتكون العناصر الأرضية النادرة من سبعة عشر عنصرًا في الجدول الدوري تشمل السكانديوم والإتريوم وسلسلة اللانثانيدات ورغم تسميتها الشائعة بأنها نادرة إلا أنها موجودة بوفرة في قشرة الأرض مقارنة بالذهب غير أن صعوبة استخراجها وارتفاع تكلفة معالجتها وتأثيراتها البيئية تجعلها أكثر تعقيدًا من غيرها.

استخدامات العناصر الأرضية النادرة

تتواجد هذه العناصر في كثير من التقنيات التي يعتمد عليها الإنسان يوميًا إذ تدخل في صناعة الهواتف الذكية وتوربينات الرياح ومصابيح LED وشاشات التلفزيون المسطحة كما تُعد عناصر أساسية في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتستخدم كذلك في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وبعض علاجات الأورام ويعتمد الجيش الأمريكي على عدد منها في تصنيع مقاتلات F-35 والغواصات والأقمار الصناعية والصواريخ وأنظمة الليزر وفقًا لتقارير بحثية حديثة.

مصادر المعادن الأرضية النادرة عالميًا

تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصين تنتج نحو ٦١٪ من المعادن الأرضية النادرة الخام وتسيطر على ما يقرب من ٩٢٪ من عمليات معالجتها على مستوى العالم، وتنقسم تلك المعادن إلى نوعين هما الثقيلة والخفيفة، وتُعد المعادن الثقيلة أكثر ندرة وتعقيدًا ولا تمتلك الولايات المتحدة حتى الآن القدرة الفنية الكافية لفصلها بعد استخراجها، كما لا يوجد داخل الأراضي الأمريكية سوى منجم واحد عامل يقع في ولاية كاليفورنيا.

أهمية المعادن الأرضية النادرة في الحرب التجارية

أصبحت المعادن الأرضية النادرة ورقة تفاوضية تستخدمها الصين للضغط على الولايات المتحدة ضمن سياق الحرب التجارية وكان تشديد بكين لقيودها الأخيرة محورًا رئيسيًا خلال اجتماع الرئيسين (شي وترامب) ضمن فعاليات قمة أبيك، وقد أضافت الصين خمسة عناصر جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة اشتملت على الهولميوم والإربيوم والثوليوم واليوروبيوم والإيتربيوم، بالإضافة إلى بعض المغناطيسات والمواد المرتبطة بها، مما رفع عدد العناصر المحظور تصديرها إلى اثني عشر عنصرًا كما فرضت شروطًا للحصول على تراخيص لتصدير تقنيات تصنيع تلك المعادن إلى خارج البلاد.

المعادن المعادن الأرضية المعادن الأرضية النادرة المعادن النادرة أمريكا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

كنا إمتى قريبين.. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد بلاغها ضده

خالد جلال

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

تامر حسني يشارك أسماء جلال أول عمل بعد جراحة الكلى

تامر حسني يشارك أسماء جلال في أول عمل بعد جراحة الكلى

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد