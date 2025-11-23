قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
أصل الحكاية

الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
ولاء خنيزي

يُمثّل المتحف المصري الكبير إحدى أهم المنارات الحضارية في العصر الحديث، إذ يقدّم التراث المصري القديم برؤية متطورة وأسلوب عرض يُجسّد أعلى المعايير العالمية في المتاحف، وقد جاء افتتاحه ليكون حدثًا عالميًا استثنائيًا، تم اقامته في احتفالية كبرى تحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من قادة ورؤساء دول العالم الذين حرصوا على حضور هذه اللحظة الفارقة في مسيرة الوطن.

ويعتبر هذا الافتتاح خطوة محورية نحو إبراز حضارة مصر القديمة في صورة معاصرة تليق بمكانتها التاريخية، وتؤكد على التزام الدولة المصرية بالحفاظ على آثارها وتعزيز حضورها الثقافي العالمي، كما حرصت إدارة المتحف منذ البداية على تطبيق منظومة حديثة لتنظيم الزيارات والخدمات بما يضمن للزوّار تجربة ثقافية راقية تعكس قيمة هذا الصرح الفريد.

وقف الحجز عبر شباك التذاكر

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير أن يوم 30 نوفمبر سيكون آخر يوم يُسمح فيه بحجز تذاكر الزيارة من خلال شباك التذاكر، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى منظومة الحجز الرقمي، ويأتي هذا القرار ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تحسين إدارة حركة الدخول وتفادى الازدحام وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية داخل مرافق المتحف.

اعتماد نظام الحجز المسبق

بدأ المتحف المصري الكبير في تطبيق نظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتطوير تجربة الزائر بما ينسجم مع المعايير الحديثة لإدارة المتاحف.

تعزيز كفاءة الزيارة وتنظيم حركة الزائرين

يهدف نظام الحجز المسبق إلى تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان سهولة الدخول دون توقف أو ازدحام، الأمر الذى يوفر الراحة والأمان للزوّار، ويعكس المكانة العالمية للمتحف المصري الكبير بوصفه أحد أهم الصروح الثقافية على مستوى العالم.

التزام المواعيد وإتاحة الحجز الإلكتروني

دعت إدارة المتحف الزائرين إلى الالتزام التام بالمواعيد الزمنية المحددة في تذاكر الزيارة، كما أتاحت إمكانية الحجز والاطلاع على المواعيد المتوفرة عبر الموقع الرسمي للمتحف: www.gem.eg.

الحجز الإلكتروني الحصري ابتداءً من ديسمبر 2025

أوضحت إدارة المتحف أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025 سيتم اعتماد الحجز الإلكتروني بشكل حصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، على أن يتوقف البيع المباشر عبر منافذ التذاكر حتى إشعار آخر.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري تذاكر المتحف المصري الكبير حجز تذاكر المتحف المصري الكبير التراث المصري

