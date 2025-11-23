مستقبل "سلوت" على المحك.. ليفربول يعاني في الدوري الإنجليزي| إيه الحكاية؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأسبوع بأداء إيجابي
وزيرة التضامن: آية عبد الرحمن ليست مجرد صوت ودعوات استبدالها خطوة للوراء
الخطة و8 غيابات .. 10معلومات عن لقاء الزمالك وزيسكو بـ الكونفدرالية
وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه
مصر تدعو كندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 90 قتـ.ـيلا
مقترحات برلمانية لحسم ملف المصالحات بعد التعديلات المرتقبة
حقيقة تعديل مواعيد الأتوبيس الترددي.. الشركة المصرية توضح
نزل والده من تركيا لوداعه.. أحمد ممدوح ضحية طلقة خاطئة من أحد أصدقائه بالمنوفية
انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها بحضور كبار الشخصيات
شاهد.. استعدادات المدارس لعقد انتخابات مجلس النواب 2025
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

اشتعلت الأجواء داخل أوساط كرة القدم الإنجليزية حول مستقبل الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بعد سلسلة الانهيارات التي شهدها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تراجع الأداء البدني والفني وظهور نتائج صادمة أثارت قلق الجماهير.

تراجع النتائج وهزائم متتالية

عانى الريدز حامل لقب الدوري الإنجليزي من سبع هزائم في آخر ثماني مباريات، آخرها سقوطه بثلاثية نظيفة أمام نوتينجهام فورست في الجولة 12 من الموسم الحالي، وهو ما زاد من المخاوف حول قدرة الفريق على العودة للمنافسة على المراكز المتقدمة.

الأسباب وراء الأداء الباهت

أكد النجم الإنجليزي السابق والمحلل الرياضي جيمي ريدناب أن سلوت لا يزال يستحق دعم الإدارة والجماهير، مشيرًا إلى نجاحه في الموسم الماضي بقيادة الفريق للتتويج باللقب قبل نهايته بجولات، مؤكدًا أن الفريق تأثر بظروف صعبة هذا الموسم أبرزها وفاة ديوجو جوتا المفجعة وعدم انسجام الصفقات الجديدة بشكل كامل.

انهيار الدفاع وتأثير الإصابات

يعاني ليفربول من تدهور دفاعي واضح، مع غياب لاعبين مؤثرين مثل فلوريان فيرتز وكونور برادلي، إضافة إلى استمرار غياب جيريمي فريمبونج، ما اضطر سلوت للاعتماد على كورتيس جونز في مركز الظهير الأيمن، وكذلك إعادة ألكسندر إيزاك لقيادة الهجوم رغم عدم جاهزيته الكاملة، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير في موازنة مصالح الفريق مع احتياجات اللاعبين.

الضغوط تتصاعد ومستقبل سلوت على المحك

مع استمرار تراجع الفريق نحو النصف الأسفل من جدول الدوري، تتزايد التساؤلات حول قدرة سلوت على إعادة ليفربول إلى المسار الصحيح، ومع ذلك يصر ريدناب على أن الوقت لا يزال في صالح المدرب الهولندي، مؤكدًا أن الحكم عليه في هذه المرحلة سيكون غير عادل بالنظر إلى الظروف المعقدة التي مر بها الفريق هذا الموسم.

تألق محمد صلاح في مواجهة نوتينجهام فورست

وفي سياق منفصل كشفت تقارير صحفية بريطانية عن الأداء المميز للنجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول ضد نوتينجهام فورست، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة "صن" أن صلاح، الذي خاض مباراته رقم 300 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، أبدى نشاطًا كبيرًا طوال المباراة، وكان قريبًا من منح فريقه هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثامنة قبل أن يمنعه التدخل الدفاعي البطولي لإليوت أندرسون.

وضع ليفربول ونوتينجهام فورست في ترتيب الدوري

بهذه الخسارة، توقف رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز العاشر بعد الفوز في 6 مباريات والخسارة في 6 أخرى، مسجلًا 18 هدفًا وتلقى 20 هدفًا.

في المقابل، تقدم نوتينجهام فورست إلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر 6 مواجهات، مسجلًا 13 هدفًا وتلقى 20 هدفًا.

