أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

قد يلاحظ بعض الأشخاص الحاجة إلى التبول بمعدل مرة كل ساعة، وهو أمر قد يثير القلق خاصة إذا استمر لفترة طويلة.

أسباب التبول كل ساعة

وقد تكون كثرة التبول نتيجة عادات يومية بسيطة، لكنها في بعض الأحيان قد تشير إلى وجود مشكلات صحية تستدعي الفحص والمتابعة الطبية.

وكشف موقع Healthline عن أبرز أسباب التبول كل ساعة، ومن أهمها ما يلي :

ـ الإفراط في شرب السوائل:

تناول كميات كبيرة من الماء أو العصائر قد يؤدي إلى زيادة نشاط المثانة.

ـ تناول الكافيين:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي تعمل كمدرات للبول.

ـ التهابات المسالك البولية:

من الأسباب الشائعة، وغالبًا ما يصاحبها حرقان أو ألم أثناء التبول.

ـ مرض السكري:

ارتفاع مستويات السكر في الدم يدفع الجسم للتخلص من السكر الزائد عبر البول.

ـ فرط نشاط المثانة:

حالة تؤدي إلى انقباضات متكررة للمثانة حتى دون امتلائها بالكامل.

ـ مشكلات البروستاتا لدى الرجال:

تضخم البروستاتا قد يسبب الضغط على مجرى البول وزيادة عدد مرات التبول.

ـ الحمل عند النساء:

ضغط الرحم على المثانة خلال فترات الحمل المختلفة يؤدي إلى التبول المتكرر.

ـ تناول بعض الأدوية:

مثل مدرات البول المستخدمة في علاج ضغط الدم وأمراض القلب.

هل التبول المتكرر يشير إلى دلالات خطيرة؟

ويشير موقع Medical News Today، إلى أن التبول كل ساعة قد يكون علامة تحذيرية على مشكلات صحية أكثر خطورة، خاصة إذا صاحبه:

ـ فقدان وزن غير مبرر

ـ وجود دم في البول

ـ ألم شديد أو حرقان أثناء التبول

ـ الشعور المستمر بالعطش أو الإرهاق

متى يجب زيارة الطبيب؟

ـ استمرار التبول المتكرر دون سبب واضح

ـ التبول المتكرر أثناء الليل

ـ ظهور أعراض غير طبيعية مصاحبة