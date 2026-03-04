قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
أصعب مشهد في حياتي .. أحمد عبد الحميد عن نهاية مسلسل سوا سوا

احمد عبد الحميد
احمد عبد الحميد
سارة عبد الله

نجح الفنان أحمد عبد الحميد في تقديم واحد من أعمق مشاهده الدرامية هذا العام، فبعد رحيل شقيقته "أحلام" (هدى المفتي)، ظهر في مشهد مؤثر وهو يحمل ابنتها الصغيرة بين ذراعيه، مؤدياً أغنية "حلوة يا زوبة"؛ وهي الأغنية التي كانت شقيقته تغنيها له في طفولتهما، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "سوا سوا".

وعلق أحمد عبد الحميد على المشهد، عبر حسابه على فيسبوك: “ده أصعب مشهد عملته فى حياتى ربنا يعلم عدى عليا ازاى بس هو ده المكتوب علينا فى شغلنا وواجبنا وأمانة مننا نحاول نكون صادقين أكتر من ممثلين حتى لو على حساب مشاعرنا ونفسيتنا”.

وتابع: “أنا استمتعت وأنا بعمل عظيمة قوى وأتمنى تكونوا حبتوه زى ما أنا حبيته ويارب دايماً مكمل بيكم و ليكم و يارب دايماً”.

ويشارك ايضا أحمد عبد الحميد في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «إفراج»، حيث يواصل تألقه في عمل درامي جديد يجمع نخبة من النجوم.

مسلسل «إفراج» من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، إلى جانب تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، عبد العزيز مخيون، وعلاء مرسي.

