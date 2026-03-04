أصعب مشهد في حياتي .. أحمد عبد الحميد عن نهاية مسلسل سوا سوا

نجح الفنان أحمد عبد الحميد في تقديم واحد من أعمق مشاهده الدرامية هذا العام، فبعد رحيل شقيقته "أحلام" (هدى المفتي)، ظهر في مشهد مؤثر وهو يحمل ابنتها الصغيرة بين ذراعيه، مؤدياً أغنية "حلوة يا زوبة"؛ وهي الأغنية التي كانت شقيقته تغنيها له في طفولتهما، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "سوا سوا".

وعلق أحمد عبد الحميد على المشهد، عبر حسابه على فيسبوك: “ده أصعب مشهد عملته فى حياتى ربنا يعلم عدى عليا ازاى بس هو ده المكتوب علينا فى شغلنا وواجبنا وأمانة مننا نحاول نكون صادقين أكتر من ممثلين حتى لو على حساب مشاعرنا ونفسيتنا”.

وتابع: “أنا استمتعت وأنا بعمل عظيمة قوى وأتمنى تكونوا حبتوه زى ما أنا حبيته ويارب دايماً مكمل بيكم و ليكم و يارب دايماً”.

ويشارك ايضا أحمد عبد الحميد في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «إفراج»، حيث يواصل تألقه في عمل درامي جديد يجمع نخبة من النجوم.

مسلسل «إفراج» من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، إلى جانب تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، عبد العزيز مخيون، وعلاء مرسي.