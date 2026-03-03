قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل صحاب الأرض الحلقة الأخيرة.. منة شلبي تعود الى مصر وأياد نصار يتمسك بالبقاء فى غزة

مسلسل صحاب الأرض
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة الأخيرة أحداث مثيرة، حيث بدأ ناصر “إياد نصار” وسمير “عصام السقا” وسلمي “منة شلبي” رحلتهم نجو خان يونس للانضمام الى قافلة الأطفال الذين يتم معالجتهم فى مصر.

بينما تتعطل السيارة بشكل مفاجئ بعد نفاد الوقود، لتتحول اللحظة إلى أزمة حقيقية تضعهم في مأزق غير محسوب ويحاول سمير البحث عن مناطق يمكن من خلالها الحصول على البنزين كما لجأ الى وقود المولد الخاص بتشغيل الحضانة. 

ويتغلبون على هذه المصاعب حتى وصلوا الى القافلة الطبية، وقرر ناصر العودة الى غزة وعدم العبور معهم الى مصر وذلك بعد معرفته ان ابنته كارما تم القبض عليها من قبل قوات الاحتلال. 

ويتم معالجة الطفل يونس كما يتم وضع طفل فدوى فى حضانة لرعايته وتسليمه لوالده. 

ويشير العمل في نهايته الى قرار وقف إطلاق النار الذى دعا إليه ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي وابذى تم فيه عقد قمة السلام فى شرم الشيخ ضمن عدد كبير من الدول العربية والأوروبية ليؤكدون على ضرورة السلام ووقف الابادة الجماعية فى غزة. 

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

تتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

يأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي. 

مسلسل صحاب الأرض إياد نصار منة شلبي الفنان إياد نصار الفنانة منة شلبي

