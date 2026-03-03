قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد
وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري
فن وثقافة

مسلسل درش الحلقة 14 .. مصطفى شعبان يعود لقرية الشيخ وفا

مسلسل درش
مسلسل درش

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة 14، من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2026.

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة تطورات درامية مشوقة، إذ قرر مصطفى شعبان (الشيخ وفا) العودة إلى قريته، بعدما كُشف خلال الحلقة الثالثة عشرة جانب من ماضي الشخصية، عبر حديث غادة طلعت (شطة) مع سهر الصايغ (حسنة). 

وأوضحت الأحداث أن الشيخ وفا كان يعالج الأهالي بالقرآن في إحدى القرى الريفية، قبل أن يندلع حريق في منزله، ليتحول منذ ذلك الحين إلى صاحب مقام يُزار.

كما شهدت الحلقة تطورًا على خط درامي آخر، حيث قرر إسماعيل فرغلي (بهنس) عرض الزواج على عايدة رياض (توحيد)، عقب زواج ابنتها سارة نور (ورد) من محمد مهران (نجاتي)، لتبدأ مشاعر جديدة في التكوّن لدى توحيد تجاه بهنس.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحلقة، مشيدين بالأداء المتقن لنجوم العمل، والحبكة المحكمة، وتسارع إيقاع الأحداث، مؤكدين قدرة المسلسل على تقديم دراما مشوقة ومتجددة تحافظ على اهتمام المشاهدين.

مواعيد عرض مسلسل درش

يعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساء، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساء، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا. 

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية، قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط؟». 

مسلسل درش

يُعرض مسلسل "درش" من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة سينرجي، وعرض حصريًا على شبكة أون، ويضم نخبة من النجوم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، وضيوف الشرف لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسين. 

