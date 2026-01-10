سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية

انطلقت فعاليات اليوم الأول من المنافسات الرسمية للحلقة الرابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز لمنطقة الإسكندرية، والتي تُقام على ملاعب نادي سموحة الرياضي، وسط أجواء تنظيمية مميزة ومنافسات قوية بين الفرسان المشاركين.

شهدت المنافسات حضور المهندس “محمد فريد” رئيس لجنة الاتحاد المصري للفروسية، وعدد من أعضاء لجنة الاتحاد المصري للفروسية بالإسكندرية، إلى جانب لجنة فروسية نادي سموحة، في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد والأندية لدعم وتطوير رياضة الفروسية.

وتشهد البطولة منافسات قوية بين عدد من الأندية والمراكز المشاركة، وهي:

• نادي سموحة الرياضي

• نادي أصحاب الجياد

• مركز هورس جاردنز

• مركز سبيريت للفروسية.