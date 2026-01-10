تليجراف: المرشد الإيراني يوجه بالتأهب إلى أعلى مستوى.. ومدن الصواريخ تحت الأرض تستعد

أفادت صحيفة تليجراف البريطانية، أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وجه الحرس الثوري بالسيطرة على الاحتجاجات في البلاد ورفع مستوى التأهب للمنظمة إلى أعلى مستوى.



مدن الصواريخ تحت الأرض في حالة تأهب



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مصادر إيرانية قالت إنه كجزء من الاستعدادات الواسعة النطاق، تم أيضا وضع مدن الصواريخ تحت الأرض في حالة تأهب.





وأكدت أيضًا أن الحكومة الإيرانية والنظام باقون، وأن خامنئي لا ينوي مغادرة البلاد حتى لو حلقت القاذفات الأمريكية والإسرائيلية فوق رأسه.





و على صعيد أخر، تلقت مجموعة واسعة من المواطنين الإسرائيليين، مساء اليوم، رسالة غامضة على هواتفهم المحمولة من مصدر غير معروف، جاء فيها: "نحن قادمون.. انظروا إلى السماء عند منتصف الليل".





وأفاد إعلام عبري أن الرسائل أثارت جدلا واسعا بين المتلقين، بين من اعتبرها مجرد مزحة أو حملة دعائية، ومن فسرها على أنها تحذير أو إعلان غير تقليدي.





ولم تصدر أي جهة رسمية إسرائيلية تعليقا حتى الآن بشأن مصدر الرسائل أو طبيعتها، فيما دعا بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء التكهنات.