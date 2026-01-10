قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني: الاحتجاجات من صنع العدو وأمريكا وإسرائيل تحاولان تأجيج الفتنة

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
فرناس حفظي

تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لليوم الثاني على التوالي، رغم انقطاع الإنترنت وتهديدات النظام، وسط تدخل الجيش الإيراني  والحرس الثوري واتهامهما إسرائيل والولايات المتحدة بمحاولة تأجيج الفتنة.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية، في بيان صباح السبت عبر وكالات شبه رسمية، أنها ستعمل على حماية "المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة"، مؤكدة أن الاحتجاجات "من صنع العدو" وأن أي مؤامرة ستواجه تحت قيادة المرشد علي خامنئي، واتهم البيان إسرائيل بمحاولة "زعزعة استقرار البلاد" بعد حرب الـ12 يوماً التي شنتها إسرائيل في يونيو الماضي.


وأشار الحرس الثوري الإيرانيب  إلى أن العدو" يحاول تحويل احتجاجات مشروعة لبعض المواطنين إلى "فوضى مسلحة"، وهاجم ما وصفه بـ"التدخل الوقح" للرئيس الأميركي دونالد ترمب والقيادات الإسرائيلية في دعم مثيري الشغب وتنشيط مجموعات إرهابية والتحركات العسكرية المعادية لإيران، وشدد البيان على أن "الحفاظ على مكتسبات الثورة وأمن البلاد خط أحمر".


وبدأت موجة الاحتجاجات في 28 ديسمبر الماضي، بعد احتجاج تجار البازار الرئيس في طهران على فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، ما أدى إلى صعوبة الحصول على السلع الأساسية لنحو 90 مليون مواطن، ومنذ ذلك الحين امتدت الاحتجاجات إلى مختلف المدن الإيرانية، بما في ذلك طهران، ومشهد، وتبريز، وأصفهان، وكرج، يزد، وهمدان.


وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات كبيرة من المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة للحكومة مثل "الموت للديكتاتور" و"عاش الشاه"، وسط مشاهد نيران مشتعلة وحاويات قمامة محترقة،  وأفاد شهود أن أعداد قوات الأمن كانت أقل مقارنة بالاحتجاجات السابقة، في محاولة لتجنب تصعيد الغضب الشعبي.


وأودت أعمال العنف بحياة 65 شخصاً واعتقال أكثر من 2300 آخرين، وفق وكالة أنباء حقوق الإنسان الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة أن أي ضربة محتملة لإيران "لن تشمل قوات برية، لكنها ستكون قوية في نقاط حساسة"، كما أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعم الولايات المتحدة للشعب الإيراني، قائلاً عبر منصة "إكس": "ندعم الشعب الإيراني الشجاع".


ورد المرشد علي خامنئي على التهديدات الأميركية، معتبراً أن أيدي ترمب "ملطخة بدماء الإيرانيين"، بينما هتف أنصاره "الموت لأميركا"، وتعهد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي بأن العقوبات بحق المتظاهرين ستكون "حاسمة، قصوى، ومن دون أي تساهل".

إيران إسرائيل الولايات المتحدة الحرس الثوري الجيش الإيراني القوات المسلحة الإيرانية علي خامنئي الرئيس الأميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

محطة الطاقة الشمسية بأسوان

وزيرا التخطيط والزراعة ومدير الإيفاد يفتتحون محطة الزهراء للطاقة الشمسية في أسوان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يسافر إلى النمسا لاستكمال بعض الإجراءات الطبية

وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تشدد على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالغابة المتحجرة

بالصور

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد