عراقجي: واشنطن حاولت إخضاع إيران بنموذج فنزويلا وفشلت

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة سعت إلى تكرار سيناريو فنزويلا داخل إيران، غير أنها أخفقت في تحقيق أهدافها، مشددا على أن طهران لم ترضخ للضغوط السياسية والاقتصادية.

وقال عراقجي، في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن الأوضاع العامة في البلاد مستقرة وجيدة، رغم التحديات الناتجة عن العقوبات ونقاط الضعف الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الضغوط لم تنجح في زعزعة الداخل الإيراني.

وفي إشارة إلى “حرب الـ12 يوما” التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، أوضح وزير الخارجية أن واشنطن وتل أبيب راهنتا على إجبار طهران على الاستسلام خلال أيام قليلة، “لكن حساباتهما كانت خاطئة، وتبددت أوهام تكرار تجربة فنزويلا”.

وشدد عراقجي على استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق “عادل ومشرف” قائم على الاحترام المتبادل، معربا في الوقت نفسه عن شكوكه إزاء صدق نوايا الولايات المتحدة في هذا المسار.

وفي ختام تصريحاته، انتقد عراقجي تهديدات رئيس حكومة الاجتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إن حديثه عن “إسرائيل الكبرى” وتهديده لدول المنطقة قوبلا بمقاومة قوية، خصوصاً في لبنان وإيران.

يذكر أن الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة كان قد اتهم، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعمال شغب داخل إيران، واصفاً السلوك الأمريكي بغير القانوني وغير المسؤول.