موظفة بمدرسة خطفته .. حل لغز اختفاء طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
وزير خارجية الصومال: ما يسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا.. واعتراف إسرائيل غير مقبول
وزير خارجية الصومال: سيادة ووحدة أراضينا أمر لا يقبل التفاوض
إحالة 14 طعنا في الـ 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب لمحكمة النقض
القيادة السيبرانية الإسرائيلية تحذر من رسائل تخويفية: محاولة لإثارة الذعر فقط
لجنة انتخابات الوفد: لاطعون فى اليوم الأول لتلقى التظلمات على رئاسة الحزب
وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه .. طرق التقديم والأوراق المطلوبة
والدته تستحوذ على 80% منها .. كم تقدر ثروة نجم المغرب أشرف حكيمي؟
المدعي العام الإيراني: المشارك في الاحتجاجات عدو لله و يواجه عقوبة الإعدام
حكيمي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل 20 لاعبًا إفريقيًا
خفير يفتعل حريقا في فيلا لسرقة بلاي ستيشن ومتعلقات ثمينة بأكتوبر
الأهلي يكتسح فاركو 4-1 ويودع كأس عاصمة مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي

الشرطة الأمريكية
فرناس حفظي

قُتل ستة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار عشوائي وقع في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي الأمريكية،  وذكرت الشرطة المحلية أنها ألقت القبض على المشتبه به، فيما أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الحادثة وقعت في ثلاثة مواقع مختلفة بالمنطقة.


وفتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً عاجلاً لتحديد دوافع الحادث وتأمين سلامة السكان المحليين.

وفي وقت سابق، أُصيب رجل وامرأة برصاص عناصر من الشرطة الفيدرالية في حادثة وقعت في بورتلاند بولاية أوريجون، ونُقلا إلى مستشفى محلي، ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي، فإن العناصر المناوبين ينتمون إلى دوريات الحدود، وهي فرع مستقل من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وذكرت الوزارة، أن العناصر حاولوا إيقاف السيارة التي كان ركابها هدفهم. وفي لحظة ما، قام السائق بتسليح السيارة، فأطلق العنصر النار دفاعا عن النفس، ومع ذلك، تمكن ركاب السيارة من مغادرة المكان، ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في الحادث.

أفادت شبكة ABC الأمريكية بأن عملاء فيدراليين تابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أطلقوا النار على شخصين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

وأكدت شرطة بورتلاند وقوع الحادث، وقالت إن الشخصين نُقلا إلى المستشفى، دون أن تُفصح عن حالتهما الصحية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الخميس بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت متظاهرة في مدينة مينابوليس خلال احتجاج على مقتل رينيه نيكول جود برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

