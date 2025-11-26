أسفكسيا الخنق .. ننشر تقرير الطب الشرعي في قضية مقتـ.ـل شاب بالطالبية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، المتهمين في القضية رقم 18563 لسنة 2024 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 6374 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، بالسجن المؤبد.



أسفكسيا الخنق بسبب الضغط على العنق

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه نتجت عن أسفكسيا الخنق بسبب الضغط على العنق، كما أظهرت الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للدماء داخل الشقة مع بصمة المجني عليه.





وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول كان قد تعرّف على المجني عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشأت بينهما علاقة صداقة دعاه المجني عليه إلى مسكنه إلا أن المتهم الأول خططت في قتل صديقه وسرقته فعرض فكرة قتل المجني عليه وسرقته على المتهم الثاني فوافقه الأخير، وشرعا في وضع خطة محكمة لاستدراج المجني عليه داخل مسكنه والانفراد به.





وتابعت التحقيقات، أن المتهمين توجها إلى شقة المجني عليه بعد تجهيز زجاجتين كبيرتين لاستخدامهما في الاعتداء، وبمجرد دخولهما، عاجل المتهم الأول المجني عليه بضربة بزجاجة على رأسه أسقطته أرضًا، ثم جلس المتهم الثاني فوقه وانتزع حزام بنطاله وسلمه للأول، الذي استخدمه في خنق المجني عليه حتى أزهق روحه، ثم جرّه على الأرض بالحزام للتأكد من وفاته، كما أن المتهمين سرقا هواتف المجني عليه ومبلغًا ماليًا وساعة يد وبعض ملابسه، وارتديا جزءًا منها قبل أن يلوذا بالفرار، تاركين ملابسهما الملطخة بالدماء داخل الشقة، كما أن المتهم الأول أقر تفصيليًا أمام النيابة بارتكاب الجريمة، وكذلك المتهم الثاني