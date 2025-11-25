قرار من النيابة بشأن سيدتين بحوزتهما كروت دعائية لمرشح نواب بالغربية

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط سيدتين بمحيط الدائرة وبحوزتهما (بطاقات رقم قومى لعدد من المواطنين - كروت دعائية لأحد المرشحين) ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه في الغربية



تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية من ضبط سيدتين بمحيط الدائرة وبحوزتهما (بطاقات رقم قومى لعدد من المواطنين - كروت دعائية لأحد المرشحين) ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق