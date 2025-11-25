أهالي القليوبية عن انتخابات النواب: نشكر وزارتي الداخلية والعدل

كشف شمس الدين العربي، مراسل صدى البلد من القليوبية، أن الاصطفاف الوطني هو حال المواطنين في محافظة القليوبية في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية، ما يؤكد الوعي الشديد للمصريين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين بعثوا برسالة قوية مفادها وعي الشعب المصري.

من جانبه، قال أحد المواطنين أن ما حدث اليوم مظاهرة حب بسبب توجيهات الرئيس السيسي التي جعلتهم يشعرون بأنهم في عرس انتخابي، موجها الشكر لوزارة الداخلية لحفاظها على الأمن ووزارة العدل لحرصها على العدل بين المرشحين.