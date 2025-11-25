نرى حالة حراك كبير ونريد نوابًا يليقوا بمصر.. نشأت الديهي يعلق عن انتخابات البرلمان 2025

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن العملية الانتخابية لإنتخابات مجلس النواب تتم وكل ما جرى على مدار يومين سنرى نتائجه خلال الفرز وسنبدأ نعرف وفيه هيئة وطنية ننتظر معها قبل الدخول في جولة الإعادة للمرحلة الأولى وجولة الإعادة للمرحلة الثانية حتى يكون لدينا برلمان يعقد أولى جلساته في 12 يناير المقبل".

وقال نشأت الديهي، خلال تقدم برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن "فيه ناس زعلانة وفرحانة وناس بتشتكي، وأي حد يتم الإبلاغ عنه يتم التحقق من البلاغ وتوقيفه ومتابعة ومراقبة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات".



واستطرد "كل ما انشده أن يكون لدينا بيئة تليق بمصر وننتج نوابا يليقوا بمصر، لا أحلم إلا أن أرى بلادي في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة، هذه البلد لازم تقوم، مينفعش متقمش وأحلامها لا تتحقق لازم نتقدم ونقاوم العنف الثقافي الموجود من أول الزواج والخلفة والتربية والتعليم وثقافة الغش وعدم إتقان العمل والنفاق".