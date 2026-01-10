قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مات ساجدًا بين يدي الله.. شاهد لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة مع والده في قليوب

حسن الخاتمة... شاهد لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة مع والده في قليوب
حسن الخاتمة... شاهد لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة مع والده في قليوب
عبد العزيز جمال

سيطرت حالة من الحزن والأسى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة في حياة شاب توفي أثناء أدائه الصلاة مع والده داخل محل عملهما، في مشهد هز مشاعر المتابعين وأثار تعاطفًا واسعًا بين المستخدمين.

وخيم الحزن على أهالي قرية بلقس التابعة لمركز قليوب، بعد وفاة الشاب إبراهيم أحمد عثمان النوبي، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ أثناء سجوده في الصلاة، ليترك خلفه حالة من الصدمة بين أسرته وأصدقائه وكل من عرفه.

لحظات مؤثرة وثقها مقطع الفيديو

أظهر مقطع الفيديو المتداول سقوط الشاب بشكل مفاجئ أثناء الصلاة، وسط محاولات سريعة من المتواجدين لإنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له، إلا أن القدر كان أسرع، حيث تبين وفاته في الحال، لتتحول اللحظات إلى مشهد حزين هز القلوب وأثار حالة من التأثر الشديد.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، ليصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، وتعليقات تؤكد أن الوفاة أثناء الصلاة تعد من علامات حسن الخاتمة.

حزن واسع ورسائل وداع مؤثرة

ومع انتشار نبأ الوفاة، امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، برسائل النعي والدعاء، حيث عبر الأهالي والأصدقاء عن بالغ حزنهم لفقدان الشاب، مستحضرين سيرته الطيبة وأخلاقه الحسنة.

ووصفه كثيرون بأنه نموذج للشاب المكافح المجتهد، المعروف بالالتزام وحسن المعاملة، مؤكدين أنه كان محبوبًا بين الجميع، وردد عدد كبير منهم عبارة: "من عاش على شيء مات عليه"، في إشارة مؤثرة إلى وفاته أثناء أداء الصلاة.

تشييع الجثمان وسط مشاعر حزن ودعوات بالرحمة

وشُيّع جثمان الشاب الراحل من المسجد الكبير بقرية بلقس، في جنازة مهيبة شارك فيها عدد كبير من الأهالي والأقارب، الذين حرصوا على توديعه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والثبات في هذا المصاب الأليم.

وعقب الجنازة، تحولت صفحات فيسبوك إلى سرادق عزاء مفتوح، حيث توالت كلمات الرثاء والمواساة، وسط إشادة واسعة بأخلاق الفقيد وسيرته الحسنة، مؤكدين أنه كان مثالًا للشاب المكافح طوال حياته.

وداع حزين وذكرى لا تُنسى

أكد أهالي القرية أن مشهد وفاة الشاب سيظل عالقًا في الأذهان، لما يحمله من دلالات مؤثرة، مشيرين إلى أن رحيله المفاجئ ترك فراغًا كبيرًا في قلوب الجميع، وسط دعوات متواصلة بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

 

شاب الصلاة وفاة شاب أثناء الصلاة مع والده وفاة شاب وفاة شاب أثناء الصلاة قليوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الجيش السوري

الجيش السوري يرد بعد هجمات قولت قـسد على حلب ويستهدف مواقعها الاستراتيجية

ترامب

تشابمان: ترامب بين ضغط الناخبين ونتنياهو.. وواشنطن ترفض التورط في حرب شاملة بالشرق الأوسط

حزب الله

جمهورية أمريكية تحذّر: إسرائيل تسعى لنزع سلاح حزب الله وتكرار سيناريو سوريا

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد