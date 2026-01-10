مات ساجدًا بين يدي الله.. شاهد لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة مع والده في قليوب

سيطرت حالة من الحزن والأسى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة في حياة شاب توفي أثناء أدائه الصلاة مع والده داخل محل عملهما، في مشهد هز مشاعر المتابعين وأثار تعاطفًا واسعًا بين المستخدمين.



وخيم الحزن على أهالي قرية بلقس التابعة لمركز قليوب، بعد وفاة الشاب إبراهيم أحمد عثمان النوبي، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ أثناء سجوده في الصلاة، ليترك خلفه حالة من الصدمة بين أسرته وأصدقائه وكل من عرفه.



لحظات مؤثرة وثقها مقطع الفيديو

أظهر مقطع الفيديو المتداول سقوط الشاب بشكل مفاجئ أثناء الصلاة، وسط محاولات سريعة من المتواجدين لإنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له، إلا أن القدر كان أسرع، حيث تبين وفاته في الحال، لتتحول اللحظات إلى مشهد حزين هز القلوب وأثار حالة من التأثر الشديد.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، ليصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، وتعليقات تؤكد أن الوفاة أثناء الصلاة تعد من علامات حسن الخاتمة.

حزن واسع ورسائل وداع مؤثرة

ومع انتشار نبأ الوفاة، امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، برسائل النعي والدعاء، حيث عبر الأهالي والأصدقاء عن بالغ حزنهم لفقدان الشاب، مستحضرين سيرته الطيبة وأخلاقه الحسنة.



ووصفه كثيرون بأنه نموذج للشاب المكافح المجتهد، المعروف بالالتزام وحسن المعاملة، مؤكدين أنه كان محبوبًا بين الجميع، وردد عدد كبير منهم عبارة: "من عاش على شيء مات عليه"، في إشارة مؤثرة إلى وفاته أثناء أداء الصلاة.

تشييع الجثمان وسط مشاعر حزن ودعوات بالرحمة

وشُيّع جثمان الشاب الراحل من المسجد الكبير بقرية بلقس، في جنازة مهيبة شارك فيها عدد كبير من الأهالي والأقارب، الذين حرصوا على توديعه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والثبات في هذا المصاب الأليم.

وعقب الجنازة، تحولت صفحات فيسبوك إلى سرادق عزاء مفتوح، حيث توالت كلمات الرثاء والمواساة، وسط إشادة واسعة بأخلاق الفقيد وسيرته الحسنة، مؤكدين أنه كان مثالًا للشاب المكافح طوال حياته.

وداع حزين وذكرى لا تُنسى

أكد أهالي القرية أن مشهد وفاة الشاب سيظل عالقًا في الأذهان، لما يحمله من دلالات مؤثرة، مشيرين إلى أن رحيله المفاجئ ترك فراغًا كبيرًا في قلوب الجميع، وسط دعوات متواصلة بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.