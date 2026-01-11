قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسابات السيتي تحتفي بـ عمر مرموش بعد تألقه الإفريقي بكأس الأمم

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

سلّط حساب City Xtra الضوء على الأداء المميز للنجم المصري عمر مرموش خلال مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، بعدما لعب دورًا بارزًا في الفوز المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي، ونجح في افتتاح التسجيل للفراعنة.

أرقام لافتة تؤكد حضور مرموش القوي

ونشر الحساب المتابع لأخبار مانشستر سيتي إحصائيات مرموش في مواجهة كوت ديفوار، والتي عكست تأثيره الواضح على مجريات اللقاء، حيث سجل هدفًا واحدًا، وبلغت لمساته للكرة 55 لمسة، مع 16 تمريرة دقيقة، كما تفوق بدنيًا بتحقيقه 11 التحامًا ناجحًا كأكثر لاعب في المباراة.

وساهم مرموش دفاعيًا بـ 8 استخلاصات للكرة، وتعرض لـ 4 أخطاء كأكثر لاعب، إضافة إلى 3 مراوغات ناجحة، وتدخلين ناجحين، ولمستين داخل منطقة جزاء الخصم، مع تسديدة واحدة على المرمى وتمريره واحدة إلى الثلث الهجومي.

جماهير السيتي توجه رسائل نارية لجوارديولا

أشعل تألق مرموش تفاعل جماهير مانشستر سيتي، التي عبرت عن إعجابها الشديد بمستواه، مطالبة بعدم التفريط فيه. وكتب أحد المشجعين: “يجب ألا نبيعه أبدًا”، بينما قال آخر: “يا له من لاعب! اللعنة على بيب الذي أبقاه على مقاعد البدلاء”.

في المقابل، رأى بعض المشجعين أن أسلوب المدرب بيب جوارديولا قد لا يناسب إمكانيات مرموش، معتبرين أن حرية الحركة التي يتمتع بها مع المنتخب هي سر تألقه، بينما أكد آخرون أن اللاعب سبق وقدم مستويات جيدة تحت قيادة بيب وكان سببًا مباشرًا في إنقاذ الفريق والمساهمة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي


 

عمر مرموش مانشيستر سيتي منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

