تقييم عمر مرموش في مباراة مصر وبنين بـ كأس أمم إفريقيا

خاض النجم عمر مرموش مباراة منتخب مصر لكرة القدم مساء الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا نسخة 2025، في مواجهة منتخب بنين بدور الـ16.

وأقيمت المباراة على ملعب "أكادير" بالمغرب، وتمكن منتخب مصر من تحقيق فوز صعب وثمين على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضمن التأهل لدور ربع النهائي.

وشارك عمر مرموش في المباراة بشكل أساسي، قبل أن يُستبدل بالدقيقة 119 بمواطنه مصطفى محمد.

وحصل مرموش على تقييم 8.8/10 حسب شبكة "سوفا سكور" العالمية، حيث لمس الكرة 46 مرة، وفاز في مراوغة واحدة من أصل اثنتين، وفقد الاستحواذ على الكرة 15 مرة.

وسجلت إحصائيات اللاعب دقة تمريرات بلغت 85%، وفوز مرة واحدة في التدخلات، ونجاحه في 4 صراعات أرضية من أصل 7، ومرة واحدة من أصل مرتين في الصراعات الهوائية، مع ارتكابه خطأين فقط.

كما سجل عمر مرموش تسديدتين، إحداهما على المرمى والأخرى تم التصدي لها، وصنع فرصة كبيرة لفريقه خلال اللقاء.