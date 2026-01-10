قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حسن الخاتمة| وفاة طالب ساجدا خلال الصلاة مع والده بقليوب.. وأصدقائه: كيف ننعيك.. وهذا المشهد يكفيك؟!

إبراهيم مع والده قبل وفاته بلحظات
إبراهيم مع والده قبل وفاته بلحظات
خاص صدى البلد

شهدت قرية بلقس في مركز قليوب بالقليوبية، وفاة الشاب إبراهيم النوبي الذي وافته المنية على سجادة الصلاة أثناء إمامته للصلاة مع والده.

وانتشر مقطع فيديو للحادث وانتشر بشكل كبير بين رواد السوشيال ميديا الذين تفاعلوا مع اللحظة الفارقة، داعين له بالرحمة وحسن الخاتمة.

تفاصيل وفاة طالب ساجدا خلال الصلاة مع والده بقليوب

وحسب ما تم تداوله، فأن الحادث عبارة عن وفاة الشاب إبراهيم أحمد عثمان النوبي من أبناء قرية بلقس بمركز قليوب،  خلال إمامته لوالده في الصلاة في محل عملهما.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر لحظة سقوطه خلال الصلاة، وحاول الموجودون إسعافه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وتبيّن أنه فارق الحياة في الحال.

وشُيّعت جنازة الراحل من المسجد الكبير، وسط حزن بالغ ودعوات من المشيعين له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، وتم والدفن بعد صلاة الجمعة أمس من الجامع الكبير والعزاء بعد صلاة العصر أمس في دار مناسبات أبو إسماعيل بقرية بلقس.

أصدقاء وأقارب إبراهيم النوبي ينعون الراحل

موقع "صدى البلد" تواصل مع أصدقاء وأقارب الراحل إبراهيم النوبي، حيث قال حازم صابر صديق المدرسة، أن إبراهيم توفاه الله وهو ساجد، وهو ليس الابن الوحيد بل لديه أخ شقيق.

وأضاف حازم عن إبراهي: "كان صحبي وأخويا وعشرت عمري.. وعمري ما شوفت منه حاجة وحشة.. كان محترم وكله أدب وأخلاق.. وشهادة أمام الله إني مشوفتش منه غير كل خير".

وأوضح إنه كان صديقه في المدرسة حتى المرحلة الإعدادية إلا إنه بحكم غربة "حازم" لم يعد يتواصل معه، قائلا: "إحنا مع بعض وكنا بندرس سوي".

كيف أنعيك..وهذا المشهد يكفيك؟!

أما أحد أقاربه ويدعى إبراهيم الطويل، فقال: "يا حبيبي كيف أنعيك..وهذا المشهد يكفيك؟!.. فلا كلام بعد حسن الختام.. كيف كانت حياتك لتموت ليلة الجمعة.. إماما.. ساجدا في ركعاتك؟!.. فإن النهايات والخواتيم لا تأتي عبثا..رحمة الله الواسعة عليك يا إبراهيم.. وألهم أبويك صبرا مأجورا.. وخالص عزائي لأحبابي آل النوبي.. وآل جميل ولجميع أبناء قرية بلقس الأكرمين.. رزقنا الله وإياكم حسن الختام".

أما أشرف عطا الجلب، فقال: "الله يرحمك يا إبراهيم في الجنة إن شاءالله.. ساجد عند رب رحيم"، موضحا أن إبراهيم كان يبلغ من العمر 22 عاما وتوفي أثناء صلاة العشاء مع والده وكان الإمام خلال الصلاة، حيث أن إبراهيم ووالده يمتلكان محل جملة خضار وكانا يصلان داخل المحل.

إبراهيم النوبي إبراهيم أحمد عثمان النوبي وفاة طالب قليوب وفاة بلقس قليوب وفاة أثناء الصلاة

