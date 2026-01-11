بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟

أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن إصابتها بـ العصب السابع خلال ظهورها على الهواء في برنامجها على قناة الشمس، موضحة أنها تعرّضت لهذه الحالة الصحية التي أثّرت على ملامح وجهها، ما دفعها لمشاركة جمهورها بتجربتها بصراحة وشفافية، مؤكدة أن الفنان إنسان مثل أي شخص آخر يمكن أن يمر بأزمات صحية ونفسية.

لقاء عبرت عن امتنانها لتلقي الدعم والدعوات من جمهورها، وقالت إنها اختارت الظهور رغم حالتها الصحية لتوضح الجانب الإنساني في حياتها، بدلًا من الظهور بصورة مثالية دائمًا، كما يحدث عادة مع الفنانين.

في تصريحاتها، أكدت سويدان أنها واجهت صعوبة في تحريك عضلات وجهها، وكان من الصعب عليها إغلاق عينها بالكامل، ما اضطرها لاستخدام قطرات مرطّبة وتغطية العين أثناء النوم.

ما هو العصب السابع؟

وفقا لموقع WebMD العصب السابع، أو العصب الوجهي، هو عصب مهم يتحكم في تعبيرات الوجه، مثل الابتسامة، إغلاق العينين، رفع الحاجبين، وتحريك الشفاه، كما يلعب دورًا في وظائف أخرى مثل التذوق وإفراز الدموع واللعاب. أي خلل أو التهاب في هذا العصب يمكن أن يؤدي إلى ضعف أو شلل مؤقت في واحدة من جوانب الوجه

الأعراض التي تصاحب الإصابة

عند إصابة العصب السابع، تظهر مجموعة من الأعراض، منها:

ضعف أو شلل في جانب واحد من الوجه ما يجعل ملامح الوجه غير متناسقة.

صعوبة في إغلاق العين في الجهة المصابة، مما يؤثر على ترطيب العين.

تدلي زاوية الفم وصعوبة الابتسام أو التحكم في حركة العضلات.

تغير في حاسة التذوقفي الجزء الأمامي من اللسان.

زيادة أو نقص في إفرازات الدموع أو اللعاب

آلام حول الأذن أو الفكقبل ظهور الأعراض.

لماذا يُسمى العصب السابع بالعصب الوجهي؟

العصب السابع هو العصب المسؤول بشكل مباشر عن حركة عضلات الوجه وتعبيراته، مثل الابتسام، العبوس، إغلاق العين، وتحريك الشفاه. كما يلعب دورًا في:

حاسة التذوق في الجزء الأمامي من اللسان

إفراز الدموع

إفراز اللعاب

حماية العين من الجفاف

وعند إصابته أو التهابه، تظهر الأعراض فجأة في معظم الحالات، وغالبًا في جانب واحد من الوجه.

الأسباب المحتملة وراء الإصابة

لا يوجد سبب واحد مؤكد لإصابة العصب السابع، لكن الخبراء يربطون الحالة بعدة عوامل، منها:

الضغط النفسي والإجهاد المزمن، والذي أكدته سويدان كعامل مساهم في إصابتها، نتيجة ضغوطات نفسية وعلاقات مرت بها الفترة الماضية.

العدوى الفيروسية وبعض الأمراض التي تؤثر على المناعة.

الإصابات الجسدية أو التعرض لعوامل بيئية في بعض الحالات.

أنواع إصابة العصب السابع

شلل بيل (Bell’s palsy)

وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويحدث بشكل مفاجئ دون سبب واضح.

التهاب فيروسي

مثل فيروسات البرد أو الهربس.

إصابة بسبب ضغط نفسي شديد أو إجهاد عصبي

وهو عامل شائع في كثير من الحالات.

إصابة ثانوية

نتيجة التهابات الأذن، أو الجيوب الأنفية، أو مشاكل مناعية.

نصائح مهمة لمرضى العصب السابع

حماية العين باستخدام نظارة أو غطاء أثناء النوم

تجنب التعرض للهواء البارد أو المكيف مباشرة

الالتزام بالراحة وتقليل التوتر

عدم إيقاف العلاج قبل المدة المحددة

الصبر وعدم القلق، لأن التحسن قد يكون تدريجيًا