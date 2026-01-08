قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بعد إصابة لقاء سويدان .. ماهو علاج العصب السابع؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
اسماء محمد

تصدر خبر إصابة الفنانة لقاء سويدان بمرض العصب السابع اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية.

ويطلق على مرض لقاء سويدان اسماء متعددة منها العصب السابع و شلل نصف الوجه وشلل العصب الوجهي.

وتحدثت الفنانة لقاء سويدان عن تركيزها على مزايا هذا الابتلاء واعتبرت أن مرض العصب فرصة من ربنا تمكنها من إعادة النظر في بعض تفاصيل حياتها.



 علاج العصب السابع 


تتحسن معظم حالات شلل بيل دون علاج ومع ذلك، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بواحد أو أكثر من هذه العلاجات لتخفيف الأعراض وتسريع الشفاء:

العناية بالعين : تعمل قطرات العين، بما في ذلك الدموع الاصطناعية ، على تهدئة جفاف العين وتهيجها وإذا لم تتمكن من إغلاق جفنك، فقد تحتاج إلى ارتداء ضمادة لحماية عينك من الجفاف والمهيجات والإصابات و تُعد العناية بالعين بالغة الأهمية للوقاية من تلف القرنية ، وهو أحد المضاعفات الخطيرة لشلل بيل.


الكورتيكوستيرويدات الفموية : يمكن للكورتيكوستيرويدات الفموية (مثل البريدنيزون ) أن تساعد في تقليل تورم الأعصاب، مما قد يُساعدك على استعادة حركة الوجه بشكل أسرع ويكون هذا العلاج أكثر فعالية عند البدء به خلال 48 ساعة من ظهور الأعراض.


الأدوية المضادة للفيروسات : قد تُسرّع الأدوية المضادة للفيروسات عملية الشفاء، ولكن مدى فائدتها غير واضح وعادةً ما يصفها الأطباء فقط لحالات شلل بيل الشديدة ويكون هذا العلاج أكثر فعالية عند دمجه مع الكورتيكوستيرويدات الفموية.


التحفيز الكهربائي : على الرغم من أن بعض مقدمي الخدمات يوصون بالتحفيز الكهربائي لمنع فقدان عضلات الوجه بعد شلل بيل، إلا أن الدراسات لم تُظهر أي فائدة لهذا العلاج.


في الحالات النادرة التي لا يزول فيها شلل بيل، تُعدّ جراحات تجميل الوجه الوظيفية خيارًا متاحًا وإذ يمكنها المساعدة في تصحيح عدم تناسق الوجه والمساعدة في إغلاق الجفون.

لقاء سويدان مرض لقاء سويدان العصب السابع علاج العصب السابع طرق علاج العصب السابع

