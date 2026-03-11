انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي ضمن الفعاليات الفكرية لشهر رمضان

انعقدت فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي ضمن البرنامج العلمي والثقافي المصاحب لشهر رمضان المبارك، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين، حيث تناول الملتقى عددًا من القضايا الفكرية والدعوية المعاصرة، مؤكدًا أهمية تجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة.

وشهدت جلسات الملتقى طرح رؤى علمية وفكرية ثرية، عكست عمق التراث الإسلامي وقدرته على مواكبة قضايا العصر، كما تناول المتحدثون عددًا من المحاور المرتبطة بقيم الوسطية والاعتدال، ودور المؤسسات الدينية في ترسيخ الوعي الصحيح وبناء الإنسان.

وفي إطار إتاحة الاستفادة من محتوى الملتقى لجمهور أوسع، يمكن متابعة تسجيلات المجالس الثلاثة من خلال الروابط التالية:

المجلس الأول: https://www.youtube.com/watch?v=pA473wdnoTs

المجلس الثاني: https://www.youtube.com/watch?v=nCiG6kDrTc4

المجلس الثالث: https://youtu.be/TkbSNj7MCoY?si=-nYr46pA6krbJwoJ

ويأتي انعقاد هذا الملتقى في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الحضور الفكري والعلمي، وإتاحة منصات للحوار الرصين الذي يسهم في بناء وعي ديني مستنير يواكب متطلبات الواقع.