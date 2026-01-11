مباريات قوية اليوم في كأس عاصمة مصر .. والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس عاصمة مصر اليوم مجموعة من المواجهات المهمة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل سعي الفرق المتنافسة لتحقيق نتائج إيجابية تعزز فرصها في التأهل والمنافسة على اللقب.

وتُقام اليوم ثلاث مباريات قوية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية، خاصة مع تقارب المستوى بين معظم الفرق المشاركة في البطولة.

بتروجت × مودرن سبورت.. صراع الطموحات

يفتتح فريق بتروجت مواجهات اليوم عندما يصطدم بفريق مودرن سبورت في مباراة مرتقبة تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً. ويسعى الفريقان إلى حصد النقاط كاملة من أجل تحسين موقفهما في جدول الترتيب، خاصة أن كل نقطة باتت ذات أهمية كبيرة في هذه المرحلة من المنافسات.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة ON Sports 2، وسط توقعات بمواجهة متكافئة تعتمد على الانضباط التكتيكي والسرعة في التحول الهجومي.

الزمالك × زد.. اختبار صعب للفريق الأبيض

وفي التوقيت نفسه، يخوض نادي الزمالك مواجهة قوية أمام فريق زد، في لقاء لا يقل أهمية عن باقي مباريات اليوم. ويطمح الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وإرضاء جماهيره، بينما يسعى فريق زد لإثبات قدرته على مجاراة الكبار وتحقيق مفاجأة جديدة في البطولة.

وتُذاع المباراة عبر قناة ON Sports 1، حيث من المنتظر أن تشهد إثارة كبيرة نظرًا لطموحات الفريقين ورغبتهما في الفوز.

سموحة × حرس الحدود.. مواجهة الحسم مساءً

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع بين سموحة وحرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساءً. وتعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لكلا الفريقين، خاصة في ظل سعي كل طرف لتعزيز حظوظه في المنافسة والتقدم في جدول البطولة.

وتنقل المباراة أيضًا عبر قناة ON Sports 1، وسط ترقب جماهيري لمواجهة قد تحسمها التفاصيل الصغيرة.

إثارة متواصلة في كأس عاصمة مصر

تؤكد مباريات اليوم أن بطولة كأس عاصمة مصر أصبحت واحدة من البطولات القوية التي تشهد تنافسًا كبيرًا بين الفرق، ما يمنح الجماهير جرعة كروية ممتعة ومليئة بالإثارة حتى صافرة النهاية



