كأس عاصمة مصر.. الأهلي يقضى على آمال فاركو ويسجل الهدف الثالث

أحرز النادي الأهلي الهدف الثالث في شباك فاركو في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب ستاد برج العرب في الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات إلى جراديشار الذي انفرد بالمرمى ليسدد الكرة داخل الشباك.

افتتح النادي الأهلي التهديف في الدقيقة 26، بعد خطأ من مدافع فاركو لتصل إلى جراديشار الذي انفرد بالمرمى ليمرر كرة حاول مدافع فاركو تشتيتها لتصل إلى حسين الشحات ليسددها داخل الشباك.

وأضاف النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 42، بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق محمد عبد الله ليسدد حسين الشحات الكرة داخل المرمى.