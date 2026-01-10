تشكيل المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي بقيادة نبيل الكوكي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة مشواره بالبطولة وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في المجموعة.

تشكيل المصري

جاء تشكيل المصري ليضم أحمد وهب في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم العراقي، وعمرو سعداوي، مع الاعتماد على محمود حمادة وموديستا في وسط الملعب، إلى جانب أحمد علي عامر، بينما يقود الخط الأمامي الثلاثي دغـم، منذر طمين، ومحمد الشامي.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عصام ثروت، أحمد منصور، ميدو جابر، عمر الساعي، حسين فيصل، كريم بامبو، أحمد القرموطي، زياد فرج، وعبد الوهاب نادر، في دكة بدلاء تضم عددًا من العناصر القادرة على صناعة الفارق خلال مجريات اللقاء.

ويدخل المصري المباراة بطموحات واضحة في حصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من مزيج بين عناصر الخبرة والشباب في تشكيلته، في الوقت الذي تمثل فيه المواجهة اختبارًا مهمًا أمام فريق كهرباء الإسماعيلية الباحث بدوره عن إثبات الذات في البطولة.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر، التي تشهد صراعًا قويًا بين الفرق المشاركة، مع اقتراب مرحلة الحسم وتزايد أهمية كل نقطة في تحديد المتأهلين للأدوار المقبلة.