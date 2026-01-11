قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رباعية الدفع .. سكودا تكشف النقاب عن كودياك RS الرياضية

صبري طلبه

كشفت شركة سكودا عالميًا عن طراز كودياك RS الجديد بنظام الدفع الرباعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتمثل النسخة الجديدة امتدادًا مباشرًا لنهج سكودا في تقديم سيارات تجمع بين الطابع العملي والأداء الرياضي، مع المحافظة على هوية عائلية واضحة.

محركات وأداء سكودا كودياك RS

تعتمد سكودا كودياك RS الجديدة على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 265 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، وتوفر سكودا خيار محرك ديزل بقوة 193 حصانًا، بينما تستمد جميع الفئات أوامر التسارع من ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تسارع رياضي يعكس هوية  RS

تؤكد سكودا من خلال كودياك RS أن الطابع الرياضي ليس مجرد مظهر خارجي، إذ تتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال ما يزيد قليلًا على 6 ثوانٍ، وهذا الرقم يضعها ضمن الفئة المتقدمة بين سيارات SUV متوسطة الحجم، خاصة مع نظام الدفع الرباعي.

تصميم سكودا كودياك RS

جاءت كودياك RS بملامح أكثر جرأة مقارنة بالنسخ القياسية، حيث ترتكز على عجلات رياضية قياس 20 بوصة، مدعومة بعلب مكابح باللون الأحمر تضيف لمسة رياضية واضحة، ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة نحو 4.76 متر.

كما جاءت الواجهة الأمامية بشبكات سوداء مزدوجة، الأولى أسفل غطاء المحرك بتصميم طولي، والثانية في الجزء السفلي من الصادم مع فتحات هواء متعددة تعكس الطابع الرياضي، كما زودت السيارة بفتحة سقف بانورامية، وقضبان سقف نحيفة على الجانبين، وبمصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

سعر سكودا كودياك RS عالميًا 

ستقدم سكودا كودياك RS الجديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 44 ألفًا و200 يورو.

