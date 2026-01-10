داسيا تقدم Spring الكهربائية الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت شركة داسيا، التابعة لمجموعة رينو، عن تقديم النسخة الأحدث من سيارتها الكهربائية التي تحمل اللقب Spring، في خطوة تعزز من توسيع العلامة الرومانية خطتها في عالم السيارات الصديقة للبيئة.

يأتي الطراز الجديد بروح مختلفة من حيث التصميم والتجهيزات، مع الحفاظ على الفلسفة التي اشتهرت بها داسيا والمبنية على توفير حلول عملية وطابع عصري، بالإضافة إلى تقنيات حديثة.

تصميم داسيا Spring

اعتمدت داسيا في Spring الكهربائية الجديدة لغة تصميم أكثر حداثة، مع لمسات تعكس طابعًا شبابيًا ورياضيًا، حيث جاءت الخطوط الخارجية بسيطة وواضحة، مع تحسينات تهدف إلى إبراز الشخصية الكهربائية للطراز، وهذا التوازن في التصميم يمنح السيارة مظهرًا عمليًا ينسجم مع فئتها الاقتصادية، مع الحفاظ على هوية بصرية متجددة.

داسيا Spring

أداء ومحرك داسيا Spring

تقدم داسيا Spring الجديدة بمحركات كهربائية بقوة 65 حصانًا أو 70 حصانًا، إلى جانب خيار أقوى يولد 100 حصان، ما يمنح المستخدم مرونة في اختيار الأداء المناسب، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي سلس، مع نظام دفع أمامي.

داسيا Spring

وزودت داسيا Spring الجديدة ببطارية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 24.3 كيلووات في الساعة، وهي تقنية معروفة بعمرها التشغيلي الجيد واعتماديتها، وتوفر هذه البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 225 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

مقصورة وتجهيزات Spring

ركزت داسيا على توفير عناصر الراحة والتقنية الأساسية دون تعقيد، حيث تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس مخصصة للوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم التحكم الصوتي.

داسيا Spring

كما تتوفر أنظمة تكييف هواء أوتوماتيكية، ولوحة عدادات رقمية لعرض بيانات القيادة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، وتشمل التجهيزات أيضًا مرايا جانبية كهربائية، وزر تشغيل وإيقاف، وحساسات ركن، مع حزمة من أنظمة الفرامل الحديثة ووسائل السلامة الأساسية.

سعر السيارة داسيا Spring عالميًا

كشفت داسيا أن نسختها الكهربائية الجديدة ستُطرح عالميًا بسعر يبدأ من 17 ألف يورو.