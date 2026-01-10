قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ علوم سياسية: مصر أول من وضعت الخطوط الحمراء لوقف تهجير الفلسطينيين
وول ستريت جورنال: نقاشات داخل إدارة ترامب عن سيناريوهات هجوم محتمل على إيران
مصر تتقدم بالهدف الأول على كوت ديفوار بربع نهائي بطولة امم إفريقيا
أكبر طرح إسكان في 2026 .. طريقة الحجز والأوراق المطلوبة
القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
داسيا تقدم Spring الكهربائية الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

صبري طلبه

كشفت شركة داسيا، التابعة لمجموعة رينو، عن تقديم النسخة الأحدث من سيارتها الكهربائية التي تحمل اللقب Spring، في خطوة تعزز من توسيع العلامة الرومانية خطتها في عالم السيارات الصديقة للبيئة.

يأتي الطراز الجديد بروح مختلفة من حيث التصميم والتجهيزات، مع الحفاظ على الفلسفة التي اشتهرت بها داسيا والمبنية على توفير حلول عملية وطابع عصري، بالإضافة إلى تقنيات حديثة.

تصميم داسيا Spring

اعتمدت داسيا في Spring الكهربائية الجديدة لغة تصميم أكثر حداثة، مع لمسات تعكس طابعًا شبابيًا ورياضيًا، حيث جاءت الخطوط الخارجية بسيطة وواضحة، مع تحسينات تهدف إلى إبراز الشخصية الكهربائية للطراز، وهذا التوازن في التصميم يمنح السيارة مظهرًا عمليًا ينسجم مع فئتها الاقتصادية، مع الحفاظ على هوية بصرية متجددة.

أداء ومحرك داسيا Spring

تقدم داسيا Spring الجديدة بمحركات كهربائية بقوة 65 حصانًا أو 70 حصانًا، إلى جانب خيار أقوى يولد 100 حصان، ما يمنح المستخدم مرونة في اختيار الأداء المناسب، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي سلس، مع نظام دفع أمامي.

وزودت داسيا Spring الجديدة ببطارية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 24.3 كيلووات في الساعة، وهي تقنية معروفة بعمرها التشغيلي الجيد واعتماديتها، وتوفر هذه البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 225 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

مقصورة وتجهيزات Spring

ركزت داسيا على توفير عناصر الراحة والتقنية الأساسية دون تعقيد، حيث تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس مخصصة للوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم التحكم الصوتي.

كما تتوفر أنظمة تكييف هواء أوتوماتيكية، ولوحة عدادات رقمية لعرض بيانات القيادة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، وتشمل التجهيزات أيضًا مرايا جانبية كهربائية، وزر تشغيل وإيقاف، وحساسات ركن، مع حزمة من أنظمة الفرامل الحديثة ووسائل السلامة الأساسية.

سعر السيارة داسيا Spring عالميًا 

كشفت داسيا أن نسختها الكهربائية الجديدة ستُطرح عالميًا بسعر يبدأ من 17 ألف يورو. 

